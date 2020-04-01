清明連假首日路況天氣一次看！國五恐狂塞12小時

今年清明連假自明天至4月5日共四天，受到新冠肺炎影響，民眾搭乘大眾運輸的意願降低，清明國道預估比往年更塞。交通部高公局預估連假首日五路段壅塞，其中國五恐塞12小時。至於天氣，中央氣象局說，中部以北、東半部和南部山區都有降雨機率，出門宜攜帶雨具。

高公局說，今天傍晚5時西部國道路網湧現車潮，明天預估國道交通量為124百萬車公里，為年平均平日1.4倍，其中南向交通量可達平均平日的1.6倍。壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發

高公局預估明天會是連假中車流量最大的一天，西部國道上午6時湧現車潮，會一路塞到中午過後；國5更是清晨4時就出現車潮，恐塞到下午4時。

高公局說相關疏導措施包含上午7時到12時，國1和國3西部南向高乘載、國5南向高乘載管制；全天封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南下入口。還有單一費率、0到5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

天氣部分，氣象預報員李孟軒說，受到華南雲雨區影響，明天中部以北跟東半部留意局部短暫陣雨，南部山區則有零星降雨，下雨狀況預計持續到下周二，不過雨區會有些變動。他說，到周五只剩北部和東半部會下雨，中南部山區轉為零星降雨。周六到下周二則是全台有雨。另外周五到下周二，在水氣跟低溫配合下，玉山有機會降雪。

氣溫部分，李孟軒說明天北部較涼，低溫下探16度，高溫21到23度。中南部還是比較熱，中部18到28度，南部20到29度。東部則是17到23度。中南部宜留意日夜溫差大。