快訊

清明連假首日路況天氣一次看！國五恐狂塞12小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假首日路況天氣一次看！國五恐狂塞12小時

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部高公局預估今年清明連假國道比往年更塞。聯合報系資料照
交通部高公局預估今年清明連假國道比往年更塞。聯合報系資料照

今年清明連假自明天至4月5日共四天，受到新冠肺炎影響，民眾搭乘大眾運輸的意願降低，清明國道預估比往年更塞。交通部高公局預估連假首日五路段壅塞，其中國五恐塞12小時。至於天氣，中央氣象局說，中部以北、東半部和南部山區都有降雨機率，出門宜攜帶雨具。

高公局說，今天傍晚5時西部國道路網湧現車潮，明天預估國道交通量為124百萬車公里，為年平均平日1.4倍，其中南向交通量可達平均平日的1.6倍。壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發

高公局預估明天會是連假中車流量最大的一天，西部國道上午6時湧現車潮，會一路塞到中午過後；國5更是清晨4時就出現車潮，恐塞到下午4時。

高公局說相關疏導措施包含上午7時到12時，國1和國3西部南向高乘載、國5南向高乘載管制；全天封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南下入口。還有單一費率、0到5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

天氣部分，氣象預報員李孟軒說，受到華南雲雨區影響，明天中部以北跟東半部留意局部短暫陣雨，南部山區則有零星降雨，下雨狀況預計持續到下周二，不過雨區會有些變動。他說，到周五只剩北部和東半部會下雨，中南部山區轉為零星降雨。周六到下周二則是全台有雨。另外周五到下周二，在水氣跟低溫配合下，玉山有機會降雪。

氣溫部分，李孟軒說明天北部較涼，低溫下探16度，高溫21到23度。中南部還是比較熱，中部18到28度，南部20到29度。東部則是17到23度。中南部宜留意日夜溫差大。

國道 連假 車潮

延伸閱讀

清明連假首日估國道5條路段易塞 國5恐塞10小時

清明連假防疫 賴清德示範「保持社交距離」

清明連假4天將登場 桃園市照收垃圾

教長提醒清明連假防疫 收假前須全校消毒

相關新聞

清明連假首日路況天氣一次看！國五恐狂塞12小時

今年清明連假自明天至4月5日共四天，受到新冠肺炎影響，民眾搭乘大眾運輸的意願降低，清明國道預估比往年更塞。交通部高公局預...

「衛生紙」果然夯 花12元就成為千萬富翁

財政部今天公布今年1、2月期統一發票大獎中獎清冊，本期共開出千萬特別獎18張。「衛生紙」果然是近期超搶手的明星商品，其中...

對發票驚見「13月」 網友各種搞笑回應還籲快護貝

一年只有12個月，但這名網友拿到的發票上卻驚見13月，只好上PTT笨板PO文問：這張發票是要對幾月的？網友看見後紛紛留言鼓勵原PO「裱框」，甚至還意外釣出「熱感紙不能護貝」的冷知識。

天氣漸熱冷氣怎麼開才不貴 他不藏私曝省電秘訣

天氣炎熱不少人就會想開冷氣降低室內溫度，但太頻繁吹冷氣電費也是相當驚人。近日就有網友分享開冷氣省電又兼顧涼爽的方法，像是定期清潔內部、加開電風扇和拔插頭等都能省下不少電費。

賓士三芒星標誌縮水？ 背後含意讓車迷讚爆

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球賓士的臉書官方粉專在昨3月31日悄悄換上新版Logo的大頭貼，圖片中可以看到原本的三芒星宛如縮小般地向內收齊，雖然沒有任何文字說明，但其中含意不言而諭，就是希望大家保持社交距離，照片意涵曝光也紛紛被網友讚爆。

回響／林佳龍允跨部會整合「接起偏鄉最後一哩路」

聯合報系願景工程「體檢行的正義2.0」上周報導政府部門在偏鄉交通資源錯置，導致「行的正義」難以實踐。交通部長林佳龍今天接...

蘇花改晚間順暢 估2日上午4時起南下湧車潮

明天起是清明節4天連假，蘇花改今天晚間7時許車流順暢，公路總局預估明天南下尖峰時段為上午4時起延續到下午5時，每小時將湧...

戒菸非愚人玩笑 李㼈戒菸十年迎新人生

今天是愚人節，但戒菸，不是愚人玩笑。新冠肺炎疫情來勢洶洶，對老菸槍的威脅更甚，由董氏基金會和國民健康署舉辦的「2020戒...

氣價紓困明起降價 桶裝瓦斯每桶省百元

中油今（1）日宣布，自4月2日凌晨零時起，4月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調降5元...

疫情肆虐下 一探劇場未來 訪國家兩廳院總監劉怡汝

肺炎疫情襲來，以現場性為本質的表演藝術更是重災區，現今中央疫情指揮中心已建議停辦「百人以上室內活動」，更多演出面臨停演抉擇。

新冠肺炎防疫聲中 桃機低調公布今年服務楷模名單

桃園機場超過3萬名工作人員服務旅客，桃園機場公司從桃機大聯盟團隊中，選出今年27位熱心服務的楷模。受到新冠肺炎疫情影響，...

從咖啡烘焙師到影后 陸弈靜爆：年輕時也曾否定過自己

氣候變遷的動盪時代，你還奢望地球能一切安好如常？這攸關人類存亡的議題，我們該如何直面以對？未來下一代的生活又會是什麽模樣？這次我們請來影后陸弈靜，與新鋭攝影師、模特兒、服裝設計師和藝術家合作，以劇場的形式，在紙上呈現永續環保的議題。

熱門新聞

直擊大眾運輸全面戴口罩 第一天上路就破功

清明連假天氣看這！吳德榮：明晨降雨趨明顯 範圍擴大

全台首輛裝透明隔簾客運 國光防疫專車清明連假上路

胸塌頭髮亂 新娘控：花19800請新秘 人生大事搞砸了

處女毛很多、水瓶撿到槍！最「難聊」星座TOP5 你上榜了嗎？

為何不開放一人買全家口罩？ 網友揭一關鍵問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。