兒盟調查：學童生活滿意度創近3年新低 越大越不快樂

兒童節將至，兒福聯盟今公布2019年兒童福祉調查報告，調查指出，台灣學童主觀生活滿意度創近3年新低，3成6不喜歡上學，每2個兒童就1個認為課業壓力大，更有2成3認為「世界少了我也沒有關係」，超過1成不喜歡現在的生活。

兒盟調查指出，台灣學童的生活滿意度今年平均分為74.6分，較2018年低1.2分，較2017年低4.6分，創近3年新低，其中國小平均為78.8分，國中則是69.7分，顯見孩子越大越不快樂。

關於台灣學童心理狀況，調查發現，2019年「我覺得非常快樂(不同意及非常不同意)」的比例，從2018年14.5%增加至去年21.5%，其中國小18.1%，國中24.2%；有2成3學童表示認同「世界少了我也沒有關係」，且各有超過1成的兒少表示不喜歡現在的生活，或在生活中感到孤單。

調查也發現，2019年台灣學童不喜歡上學比例為36.1%，比2018年增加7.1%，且有5成台灣學童認為學校課業壓力大，比2018年增加3.3%，逾6成國中生同意及非常同意課業壓力很大（61.3%），比國小生（40.5%）高出20.8%，台灣PISA 2018的結果也指出，雖然台灣學生閱讀素養全球排行17名，但卻是全世界「最害怕失敗」。

兒盟執行秘書黃韻璇表示，兒少在生活中愈得不到肯定和接納，父母的陪伴時間和品質不佳，及在學校同儕壓力愈大，導致兒少的生活滿意度愈低，呼籲政府、學校和家長尊重孩子生存權、健康權、教育權跟表意權，多關心孩子的生活狀況。

兒盟調查研究對象為台灣5至8年級在學兒少，施測時間為2019年5月21日至6月30日，總計回收1687份有效問卷，回收率84.7%，在95%的信心水準下，誤差不超過 ±2.47%。