台灣助友邦 北榮醫應邀赴使館宣導防疫

武漢肺炎疫情延燒，台灣持續與國際分享抗疫經驗，繼新光醫院、長庚醫院相繼召開跨國視訊會議後，北榮感染科醫師黃盈綺也獲友邦邀請，到大使館進行武漢肺炎防治及衛教宣導。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，令醫療資源匱乏的國家如臨大敵，新光醫院日前透過視訊與緬甸當地醫院分享感控經驗，長庚醫院也與美國、加拿大百名醫師跨海召開視訊會議，就台灣防疫經驗、歐美治療經驗交流。

台北榮民總醫院感染科醫師黃盈綺3月27日也接受友邦聖克里斯多福及尼維斯大使查斯敏．哈菁絲邀請，到大使館進行武漢肺炎防治及衛教宣導。

此外，也邀請海地、貝里斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等友邦駐華使節及在台學生等共38人視訊連線觀看，黃盈綺特別針對武漢肺炎治療及防治，包括洗手時機及方式、口罩穿戴注意以及篩檢資格等議題和與會人員交流討論。

北榮表示，台灣「超前部署」「禦敵境外」，有效控制武漢肺炎疫情擴散，獲世界各國高度肯定，北榮也盼在全球疫情蔓延之際，與友邦國家分享正確抗疫資訊，並及時傳達給旅台友邦國民，以互助的精神與世界共同防疫。