快訊

清明連假首日路況天氣一次看！國五恐狂塞12小時

台灣助友邦 北榮醫應邀赴使館宣導防疫

中央社 / 台北1日電

武漢肺炎疫情延燒，台灣持續與國際分享抗疫經驗，繼新光醫院、長庚醫院相繼召開跨國視訊會議後，北榮感染科醫師黃盈綺也獲友邦邀請，到大使館進行武漢肺炎防治及衛教宣導。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，令醫療資源匱乏的國家如臨大敵，新光醫院日前透過視訊與緬甸當地醫院分享感控經驗，長庚醫院也與美國、加拿大百名醫師跨海召開視訊會議，就台灣防疫經驗、歐美治療經驗交流。

台北榮民總醫院感染科醫師黃盈綺3月27日也接受友邦聖克里斯多福及尼維斯大使查斯敏．哈菁絲邀請，到大使館進行武漢肺炎防治及衛教宣導。

此外，也邀請海地、貝里斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等友邦駐華使節及在台學生等共38人視訊連線觀看，黃盈綺特別針對武漢肺炎治療及防治，包括洗手時機及方式、口罩穿戴注意以及篩檢資格等議題和與會人員交流討論。

北榮表示，台灣「超前部署」「禦敵境外」，有效控制武漢肺炎疫情擴散，獲世界各國高度肯定，北榮也盼在全球疫情蔓延之際，與友邦國家分享正確抗疫資訊，並及時傳達給旅台友邦國民，以互助的精神與世界共同防疫。

肺炎 疫情 醫師

延伸閱讀

韓國擬提供防疫物資予伊朗等14國 規模近2億元

俄羅斯立法加強防疫 違反檢疫規定最重判7年

日本未滿週歲女嬰染武漢肺炎 罕見成重症

確診新冠肺炎竟是玩笑！金在中惹怒網友　韓防疫本部要開罰

相關新聞

清明連假首日路況天氣一次看！國五恐狂塞12小時

今年清明連假自明天至4月5日共四天，受到新冠肺炎影響，民眾搭乘大眾運輸的意願降低，清明國道預估比往年更塞。交通部高公局預...

「衛生紙」果然夯 花12元就成為千萬富翁

財政部今天公布今年1、2月期統一發票大獎中獎清冊，本期共開出千萬特別獎18張。「衛生紙」果然是近期超搶手的明星商品，其中...

對發票驚見「13月」 網友各種搞笑回應還籲快護貝

一年只有12個月，但這名網友拿到的發票上卻驚見13月，只好上PTT笨板PO文問：這張發票是要對幾月的？網友看見後紛紛留言鼓勵原PO「裱框」，甚至還意外釣出「熱感紙不能護貝」的冷知識。

天氣漸熱冷氣怎麼開才不貴 他不藏私曝省電秘訣

天氣炎熱不少人就會想開冷氣降低室內溫度，但太頻繁吹冷氣電費也是相當驚人。近日就有網友分享開冷氣省電又兼顧涼爽的方法，像是定期清潔內部、加開電風扇和拔插頭等都能省下不少電費。

賓士三芒星標誌縮水？ 背後含意讓車迷讚爆

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球賓士的臉書官方粉專在昨3月31日悄悄換上新版Logo的大頭貼，圖片中可以看到原本的三芒星宛如縮小般地向內收齊，雖然沒有任何文字說明，但其中含意不言而諭，就是希望大家保持社交距離，照片意涵曝光也紛紛被網友讚爆。

回響／林佳龍允跨部會整合「接起偏鄉最後一哩路」

聯合報系願景工程「體檢行的正義2.0」上周報導政府部門在偏鄉交通資源錯置，導致「行的正義」難以實踐。交通部長林佳龍今天接...

蘇花改晚間順暢 估2日上午4時起南下湧車潮

明天起是清明節4天連假，蘇花改今天晚間7時許車流順暢，公路總局預估明天南下尖峰時段為上午4時起延續到下午5時，每小時將湧...

戒菸非愚人玩笑 李㼈戒菸十年迎新人生

今天是愚人節，但戒菸，不是愚人玩笑。新冠肺炎疫情來勢洶洶，對老菸槍的威脅更甚，由董氏基金會和國民健康署舉辦的「2020戒...

氣價紓困明起降價 桶裝瓦斯每桶省百元

中油今（1）日宣布，自4月2日凌晨零時起，4月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調降5元...

疫情肆虐下 一探劇場未來 訪國家兩廳院總監劉怡汝

肺炎疫情襲來，以現場性為本質的表演藝術更是重災區，現今中央疫情指揮中心已建議停辦「百人以上室內活動」，更多演出面臨停演抉擇。

新冠肺炎防疫聲中 桃機低調公布今年服務楷模名單

桃園機場超過3萬名工作人員服務旅客，桃園機場公司從桃機大聯盟團隊中，選出今年27位熱心服務的楷模。受到新冠肺炎疫情影響，...

從咖啡烘焙師到影后 陸弈靜爆：年輕時也曾否定過自己

氣候變遷的動盪時代，你還奢望地球能一切安好如常？這攸關人類存亡的議題，我們該如何直面以對？未來下一代的生活又會是什麽模樣？這次我們請來影后陸弈靜，與新鋭攝影師、模特兒、服裝設計師和藝術家合作，以劇場的形式，在紙上呈現永續環保的議題。

熱門新聞

直擊大眾運輸全面戴口罩 第一天上路就破功

清明連假天氣看這！吳德榮：明晨降雨趨明顯 範圍擴大

全台首輛裝透明隔簾客運 國光防疫專車清明連假上路

胸塌頭髮亂 新娘控：花19800請新秘 人生大事搞砸了

處女毛很多、水瓶撿到槍！最「難聊」星座TOP5 你上榜了嗎？

為何不開放一人買全家口罩？ 網友揭一關鍵問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。