抗疫同時補充療癒力 環球購物中心母親節YOSISTAMP助陣

上半年最優惠的母親節檔期來了，Global Mall環球購物中心首波「初夏採購節」4/2起至4/22開跑，今年以「超值回饋、超級療癒、超前安心佈署」為主題，滿額最高回饋率16.6%優於往年。獨家與LINE日本人氣貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」聯名合作，用療癒力為台灣加油打氣。因應防疫需求精選商品優惠6折起，同步推動多項防疫措施，包括推動社交距離，排隊動線貼上地貼，提醒保持安全距離，同時加強宣導進館配戴口罩，全力打造安心商場，讓民眾放心購物。

●全客型店滿5千送5百聯名卡多送3百 車站店滿2千送1百

活動期間，新北中和、桃園A8、屏東市會員於指定專門店當日累計消費滿5,000元送500元電子商品禮券，同時刷環球購物中心聯名卡再加贈300元。車站型店板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站，活動期間刷聯名卡當日累計消費滿2,000元送100元電子商品禮券。新北中和加碼化妝品、內睡衣滿額贈，會員當日單筆消費滿3,000元送300元。GMpay推出多重回饋，包括滿千送百、首刷回饋及天天點數四倍贈，以及聯合14大銀行滿額贈。精選熱銷商品推出小家電、按摩椅、眼部保養等6折起。

●抗疫期間補充療癒力 揪YOSISTAMP獨家合作

疫情期間全民齊力抗疫，繃緊神經之餘也需要療癒力解壓一下。環球購物中心與總下載數超過2億的日本人氣貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」合作，在全台七店打造療癒佈置。板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站還有東京車站出現過的站長造型佈置。新北中和店則推出YOSISTAMP獨家快閃店，讓粉絲盡情蒐集周邊。環球購物中心線上購物平台「GM快享購」將獨家推出YOSISTAMP母親節造型蛋糕限定款。

環球購物中心中和店獨家推出「YOSISTAMP呦嘻百分百」快閃店。圖／環球購物中心提供

●積極防疫打造安心商場 線上線下全面化服務

疫情期間，環球購物中心積極推出各項防疫措施打造安心商場，繼全館強化消毒、全天候排換空氣，接駁車每趟行駛後進行消毒，板橋車站美食街率先裝設透明壓克力隔板等措施後。因應防疫社交距離，館內活動將加強管控人數，讓民眾彼此間距加大，針對排隊動線也將會貼上地貼，提醒消費者保持安全距離，同時加強宣導入館配戴口罩。