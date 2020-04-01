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抗疫同時補充療癒力 環球購物中心母親節YOSISTAMP助陣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
板橋車站設有首度在台曝光的YOSISTAMP站長造型佈置。圖／環球購物中心提供
板橋車站設有首度在台曝光的YOSISTAMP站長造型佈置。圖／環球購物中心提供

上半年最優惠的母親節檔期來了，Global Mall環球購物中心首波「初夏採購節」4/2起至4/22開跑，今年以「超值回饋、超級療癒、超前安心佈署」為主題，滿額最高回饋率16.6%優於往年。獨家與LINE日本人氣貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」聯名合作，用療癒力為台灣加油打氣。因應防疫需求精選商品優惠6折起，同步推動多項防疫措施，包括推動社交距離，排隊動線貼上地貼，提醒保持安全距離，同時加強宣導進館配戴口罩，全力打造安心商場，讓民眾放心購物。

●全客型店滿5千送5百聯名卡多送3百 車站店滿2千送1百

活動期間，新北中和、桃園A8、屏東市會員於指定專門店當日累計消費滿5,000元送500元電子商品禮券，同時刷環球購物中心聯名卡再加贈300元。車站型店板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站，活動期間刷聯名卡當日累計消費滿2,000元送100元電子商品禮券。新北中和加碼化妝品、內睡衣滿額贈，會員當日單筆消費滿3,000元送300元。GMpay推出多重回饋，包括滿千送百、首刷回饋及天天點數四倍贈，以及聯合14大銀行滿額贈。精選熱銷商品推出小家電、按摩椅、眼部保養等6折起。

●抗疫期間補充療癒力 揪YOSISTAMP獨家合作

疫情期間全民齊力抗疫，繃緊神經之餘也需要療癒力解壓一下。環球購物中心與總下載數超過2億的日本人氣貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」合作，在全台七店打造療癒佈置。板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站還有東京車站出現過的站長造型佈置。新北中和店則推出YOSISTAMP獨家快閃店，讓粉絲盡情蒐集周邊。環球購物中心線上購物平台「GM快享購」將獨家推出YOSISTAMP母親節造型蛋糕限定款。

環球購物中心中和店獨家推出「YOSISTAMP呦嘻百分百」快閃店。圖／環球購物中心提供
環球購物中心中和店獨家推出「YOSISTAMP呦嘻百分百」快閃店。圖／環球購物中心提供

●積極防疫打造安心商場 線上線下全面化服務

疫情期間，環球購物中心積極推出各項防疫措施打造安心商場，繼全館強化消毒、全天候排換空氣，接駁車每趟行駛後進行消毒，板橋車站美食街率先裝設透明壓克力隔板等措施後。因應防疫社交距離，館內活動將加強管控人數，讓民眾彼此間距加大，針對排隊動線也將會貼上地貼，提醒消費者保持安全距離，同時加強宣導入館配戴口罩。

另外，疫情期間透過虛實整合擴大接觸點，讓消費者購物管道更多元，3月中起與外送平台Uber Eats攜手合作，帶動外送業績呈現倍數成長。新左營車站、屏東市更創南台灣百貨之先，推出「得易速」服務，消費者30分鐘前點餐，即能免下車外帶快速取餐。

新北中和店「飛利浦全自動義式咖啡機」原價59,900元，優惠價39,900元。圖／環球購物中心提供
新北中和店「飛利浦全自動義式咖啡機」原價59,900元，優惠價39,900元。圖／環球購物中心提供
新北中和「高島QQ椅」原價28,200元，優惠價19,800元。圖／環球購物中心提供
新北中和「高島QQ椅」原價28,200元，優惠價19,800元。圖／環球購物中心提供
新北中和店「LANEIGE水感保濕發燒組」價值3,192元，優惠價1,900元。圖／環球購物中心提供
新北中和店「LANEIGE水感保濕發燒組」價值3,192元，優惠價1,900元。圖／環球購物中心提供
環球購物中心今年母親節檔期獨家與人氣貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」合作，推出會員禮、快閃店、主題佈置。圖／環球購物中心提供
環球購物中心今年母親節檔期獨家與人氣貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」合作，推出會員禮、快閃店、主題佈置。圖／環球購物中心提供
4/2至4/22新北中和、桃園A8及屏東市刷聯名卡單日累計消費滿15,000元送「膳魔師聯名保溫瓶」。圖／環球購物中心提供
4/2至4/22新北中和、桃園A8及屏東市刷聯名卡單日累計消費滿15,000元送「膳魔師聯名保溫瓶」。圖／環球購物中心提供
4/2至4/5刷聯名卡單日累計消費滿2,000元送「YOSISTAMP造型折疊購物袋」。圖／環球購物中心提供
4/2至4/5刷聯名卡單日累計消費滿2,000元送「YOSISTAMP造型折疊購物袋」。圖／環球購物中心提供
環球購物中心線上購物平台將獨家推出YOSISTAMP母親節造型蛋糕，6吋720元。圖／環球購物中心提供
環球購物中心線上購物平台將獨家推出YOSISTAMP母親節造型蛋糕，6吋720元。圖／環球購物中心提供
新北中和店「飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋」原價21,900元，優惠價12,900元。圖／環球購物中心提供
新北中和店「飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋」原價21,900元，優惠價12,900元。圖／環球購物中心提供
環球車站板橋車站店的YOSISTAMP站長造型佈置。圖／環球購物中心提供
環球車站板橋車站店的YOSISTAMP站長造型佈置。圖／環球購物中心提供
新北中和店「3M倍淨型空氣清淨機」原價11,990元，優惠價9,990元。圖／環球購物中心提供
新北中和店「3M倍淨型空氣清淨機」原價11,990元，優惠價9,990元。圖／環球購物中心提供

環球購物中心 社交距離

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