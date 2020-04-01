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戒菸非愚人玩笑 李㼈戒菸十年迎新人生

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
由董氏基金會和國民健康署舉辦的「2020戒菸就贏」比賽已開跑，即日起至4月底前，民眾可上「董氏基金會─華文戒菸網」報名。記者簡浩正／攝影
由董氏基金會和國民健康署舉辦的「2020戒菸就贏」比賽已開跑，即日起至4月底前，民眾可上「董氏基金會─華文戒菸網」報名。記者簡浩正／攝影

今天是愚人節，但戒菸，不是愚人玩笑。新冠肺炎疫情來勢洶洶，對老菸槍的威脅更甚，由董氏基金會和國民健康署舉辦的「2020戒菸就贏」比賽已經開跑，今在法務部舉行記者會。

活動以「戒菸增加抵抗力」為號召，呼籲全國逾250萬名吸菸者與更多的不吸菸親友「抗疫趁現在」，更邀來知名藝人李㼈、戒菸成功的更生人現身說法，呼籲報名該比賽，來成功戒菸。

為何今天記者會辦在法務部？法務部長蔡清祥表示，為對抗新冠病毒肆虐、增進收容人健康，法務部協同董氏與國健署的活動，41個獄所也同步鼓勵收容人報名該戒菸比賽。蔡清祥說，「2020戒菸就贏」的口號很好，其實法務部已參與此活動好幾屆，曾有6000人以上參與並成功戒菸，故持續鼓勵收容人報名戒菸。

「戒菸真的很重要！」連說三次表示重要的李㼈，今擔任活動代言人。成功戒菸十年的他表示，年輕時叛逆差點誤入歧途，讓母親為他擔心煩惱，還好當時沒有「越界」，不過菸癮部分則是戒過多次未成，直到十年前才成功戒菸至今。李㼈也向收容人喊話，「用行動戒菸證明我可以」。

在四年前的今天開始戒菸的更生人陳先生，今也現身說法。他說愚人節戒菸一點都不「莊孝維！」主要是四年前他帶小孩出遊時在一旁抽菸休息，竟被旁邊母女嫌菸臭味，回家想起妻子也常叮嚀，決定戒菸至今，沒想到一次就成，所以鼓勵大家都能做到。

國健署署長王英偉表示，年長者及老菸槍恐增加肺炎機率，也是新冠病毒最容易感染的目標，對抗病毒除了勤洗手、戴口罩，有吸菸的民眾應儘快戒菸，才能避免肺炎重症與死亡的威脅。

王英偉說，該活動兩年一次，2002年至今今是第十屆，過去九屆「戒菸就贏比賽」共吸引約22萬名癮君子體驗戒菸，據國健署的調查，上屆（2018）戒菸就贏比賽，逾2萬1000名參加者，戒菸滿一年的成功率達37.4%，所以只要報名參加比賽，就有機會成功戒菸。

董氏基金會表示，即日起至4月底前，民眾可上「董氏基金會─華文戒菸網」報名，歡迎請吸菸者與不吸菸親友，兩人一組前來比賽，於5月2日到29日一口菸都不抽，成功戒菸者，就有機會抽中30萬元或6萬元等獎金。

戒菸成功的更生人陳先生（中）說，愚人節戒菸一點都不「莊孝維！」他四年出遊時被旁邊母女嫌菸臭味，決定戒菸至今，一次就成，鼓勵大家都能做到。記者簡浩正／攝影
戒菸成功的更生人陳先生（中）說，愚人節戒菸一點都不「莊孝維！」他四年出遊時被旁邊母女嫌菸臭味，決定戒菸至今，一次就成，鼓勵大家都能做到。記者簡浩正／攝影
法務部長蔡清祥、藝人李㼈、國健署署長王英偉（左至右）皆比出「2」的手勢，象徵「2020戒菸就贏」。記者簡浩正／攝影
法務部長蔡清祥、藝人李㼈、國健署署長王英偉（左至右）皆比出「2」的手勢，象徵「2020戒菸就贏」。記者簡浩正／攝影

戒菸 法務部 新冠肺炎

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