防疫新利器 高靈敏無線生理偵測可即時預警

新冠肺炎疫情升溫，量測體溫為公共場所防疫的第一道關卡。科技部補助中山大學執行「法人鏈結計畫」而成立的昇雷科技公司，研發出24小時遠距偵測呼吸頻率、心跳、體溫與姿勢的雷達系統，打造市面上唯一非接觸式生理照護系統的完整產品，可應用在醫療院所遠端監測病患的生理情形並即時提供警訊，降低交互傳染風險。

新冠肺炎肆虐，高傳染性的病毒導致醫護人員進出負壓病房時須面對繁瑣著裝與心理壓力，原有照護，透過接觸式醫療偵測儀器裝置及每日4至6次巡房等與病患接觸行為，都增添院內感染機率風險。

新技術透過後端平台AI分析大量病患的生理狀況，具有高靈敏度（傳統雷達的一萬倍）、低功耗（wifi的百分之一）、高準確率（>90%）及低硬體成本等優點，以非接觸式生理照護系統跨域應用於人體健康偵測，可於短時間內，大規模以零接觸方式偵測每個病患的呼吸頻率、心跳、體溫與姿勢，同時減少醫護人員接觸病患的風險。

目前已於高雄醫學大學的負壓隔離病房中使用，加入抗疫工作，降低感染風險，以遠端監控、及時因應病患異狀，降低醫護照護人力負擔，避免醫療系統癱瘓，將持續導入於其他醫療院所，及投入校園、廠辦以及大眾運輸的防疫。

科技部2015年運用「法人鏈結產學合作計畫」輔導中山大學教師洪子聖完成「生理訊號無線感測雷達技術」，該技術係利用洪子聖的「自我注入鎖定式(Self-Injection Locked)雷達」技術，能透過雷達波偵測到人體後之反射訊號，及藉由訊號處理演算法，以非接觸的方式收集生理數據，能穩定全時感測人體與動物的心跳與呼吸頻率。