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氣價紓困明起降價 桶裝瓦斯每桶省百元

聯合報 / 記者黃有容／即時報導

中油今（1）日宣布，自4月2日凌晨零時起，4月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調降5元；車用液化石油氣每公升調降2.7元。國內天然氣價格平均調降5.03%。據中油估算，相當於20公斤桶裝瓦斯每桶省100元、家用天然氣每月省14至22元。

中油表示，液化石油氣類價格依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理；4月國際液化石油氣合約價 CP較3月下跌，考量新冠狀病毒對國內產業及民眾經濟面的影響，為減輕民眾負擔，20公斤桶裝瓦斯每桶調降100元；另外，有關尚未回補的吸收金額，中油指出，將於日後國際價格跌價時再行回補。

國內天然氣價格部分，依據政府核定的天然氣價格公式計算，自4月2日起平均調降5.03%，其中公用天然氣事業NG每立方公尺調降0.49元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約14.7至22.05元。

中油 化石

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