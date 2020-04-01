觀光局祭每日千元補助 鼓勵旅宿業加入防疫旅館

因應居家檢疫與隔離人數遽增，指揮中心今天宣布，為降低社區感染風險，將推出「安心防疫旅館」專案，獎助各縣市提供居家檢疫者入住合法防疫旅宿，每房每日1000元。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為完善民眾使用防疫旅館的需求，降低社區感染風險，交通部觀光局提出「安心防疫旅館」專案，已訂定防疫旅館相關獎補助辦法，指揮中心經諮詢專家也訂定「防疫旅館設置及管理」指引供參考。

陳時中說，觀光局4月1日至6月30日，獎助各縣市提供居家檢疫者入住的合法防疫旅宿，每房每日新台幣1000元，合法旅宿業者經所轄縣市政府核可後，即能成為安心防疫旅宿。

為兼顧居家檢疫與隔離者的權益及國內防疫安全，防疫旅館的設置應以獨棟建築、動線分流且「1人1室」為原則；若入住者需照顧者陪同（例如親密接觸者無法自行照料生活），照顧者以一人為限，在房間內應配戴口罩。

旅館大門、櫃台、電梯及各樓層出入口等地點需設置消毒液設備，公共區域每天至少清潔一次；房間需可開窗通風，具獨立衛浴與空調設備，房內清潔由入住者自行打理，視聽娛樂設備遙控器或觸控面板應包膜保護，個人清潔用品或餐具則盡量使用一次性消耗品，以減少傳播風險。

此外，防疫旅館需保持門禁，嚴防不相干人士入內，而入住者活動範圍僅能以自己房間為限，未經許可不可任意進出。工作人員應有相關勤前教育，並於勤務期間全程使用口罩，避免與入住者有近距離接觸或交談。

交通部觀光局組長湯文琦表示，目前預算補助暫未訂定上限金額，據統計，目前全台防疫旅館已有超過5000房，將以突破萬床為目標。