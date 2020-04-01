對發票驚見「13月」 網友各種搞笑回應還籲快護貝

一年只有12個月，但這名網友拿到的發票上卻驚見13月，只好上PTT笨板PO文問：「這張發票是要對幾月的？」網友看見後紛紛搞笑留言，並鼓勵原PO「裱框」，甚至還意外釣出「熱感紙不能護貝」的冷知識。

一名網友在PTT笨板PO文表示他在整理發票時發現一張不對勁的，並附上照片。細看照片，原來該發票上寫的不是一般人熟悉的11-12月，而是12-13月。網友傻眼問「這……這是要對幾月的呢……」。

網友也感到驚奇，紛紛留言叫原PO趕快裱框，「變體發票……很貴喲！」、「收藏起來！等未來有第13個月的時候就可以拿來炫耀了」。也有網友搞怪回，「你那邊還13月嗎？我這裡已經16月了，時差有點大」、「等14月開奬就可以知道有沒有中了」、「我們這邊都13月不然就15月開獎，你們那邊好奇怪！」

還有網友叫原PO快護貝，被其他網友嗆「說護貝的是真笨版人」。原來熱感紙一護貝就會整張變黑，原理是熱感紙碰到熱即會變黑，但護貝過程需要加熱，讓網友驚喜表示「看笨板學知識」。