聽新聞
test
0:00 / 0:00
賓士三芒星標誌縮水？ 背後含義讓車迷讚爆
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球賓士的臉書官方粉專在昨日（3月31日）悄悄換上新版Logo的大頭貼，圖片中可以看到原本的三芒星宛如縮小般地向內收齊，雖然沒有任何文字說明，但其中含意不言而諭，就是希望大家保持社交距離，照片意涵曝光也紛紛被網友讚爆。
在德國官方更改大頭貼後，台灣賓士也立即跟進，並貼出文字補充提到「一直以來，星芒總與你並肩扶持，面對不同挑戰；這次，我們保持安全社交距離，用心連星，一起度過疫情危機。疫情期間，別忘了勤洗手戴口罩，減少出入公共場所，盡可能不要出國，一同遵守衛生規範和法規政策。」
其實除了賓士，就連福斯、奧迪等車廠也透過變更標誌，提倡保持安全社交距離。昨日中央流行疫情指揮中心公布「社交距離」防疫措施，指揮官陳時中表示，室外保持1公尺及室內1.5公尺，如果在無法維持這樣距離的區域，建議一定要配戴口罩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言