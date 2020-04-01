賓士三芒星標誌縮水？ 背後含義讓車迷讚爆

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球賓士的臉書官方粉專在昨日（3月31日）悄悄換上新版Logo的大頭貼，圖片中可以看到原本的三芒星宛如縮小般地向內收齊，雖然沒有任何文字說明，但其中含意不言而諭，就是希望大家保持社交距離，照片意涵曝光也紛紛被網友讚爆。

在德國官方更改大頭貼後，台灣賓士也立即跟進，並貼出文字補充提到「一直以來，星芒總與你並肩扶持，面對不同挑戰；這次，我們保持安全社交距離，用心連星，一起度過疫情危機。疫情期間，別忘了勤洗手戴口罩，減少出入公共場所，盡可能不要出國，一同遵守衛生規範和法規政策。」

其實除了賓士，就連福斯、奧迪等車廠也透過變更標誌，提倡保持安全社交距離。昨日中央流行疫情指揮中心公布「社交距離」防疫措施，指揮官陳時中表示，室外保持1公尺及室內1.5公尺，如果在無法維持這樣距離的區域，建議一定要配戴口罩。