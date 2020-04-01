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新冠肺炎防疫聲中 桃機低調公布今年服務楷模名單

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
桃機低調公布今年服務楷模名單。圖／本報資料照
桃機低調公布今年服務楷模名單。圖／本報資料照

桃園機場超過3萬名工作人員服務旅客，桃園機場公司從桃機大聯盟團隊中，選出今年27位熱心服務的楷模。受到新冠肺炎疫情影響，沒有舉行公開表揚活動，僅公布名單讓各界為辛勞工作的機場工作人員加油打氣。

桃園機場公司總經理林祥生特別感謝大聯盟各公、民營單位，全體工作人員秉持以微笑開始的服務理念，真心與用心讓每位來到桃園機場的旅客，都感受到賓至如歸及最有溫度的優質服務。

桃園機場公司今年選出的服務楷模中，都有良好的個人服務事蹟，包括良福保全安全小組長田素華於出境大廳發現一名情緒不穩定的女性旅客對其他人有騷擾及脫衣、自殘之脫序行為，立即機警上前安撫並幫其穿上衣物，雖因此遭受旅客摑掌攻擊，但她仍冷靜妥善處理此突發意外，順利安撫對方並維護其他旅客權益。

其次長榮航空貴賓接待組業務督導吳盈穎多次在各種緊急狀況下，協助意外受傷、昏迷的旅客獲得應有醫療照護，並曾主動關懷失禁的旅客並提供飛機商務艙備品睡褲讓旅客替換及毛毯遮蔽，免除旅客旅途中的尷尬與不便，其將心比心的服務精神獲得多位旅客的肯定與感謝。

桃園機場服務大聯盟其他25位服務楷模的優良事蹟亦不勝枚舉，他們皆在各自崗位上秉持專業與熱忱，提供每位旅客最用心與最有溫度的服務，共同努力提升桃園機場服務品質，讓在桃園機場出入境的旅客留下美好的體驗與回憶，成為全球旅客肯定、喜愛與讚許的國家大門。

108年度臺灣桃園國際機場服務楷模獲獎名單如下：

海關最佳服務人員：財政部關務署臺北關吳碧芬。

移民署最佳服務人員：內政部移民署國境事務大隊陳奕秀。

疾病管制署最佳服務人員：衛福部疾病管制署北區管制中心王國珍。

動植物檢疫最佳服務人員：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局

葉國興

航警局最佳服務人員：內政部警政署航空警察局施弼強。

第一航廈航空公司櫃檯最佳服務人員：長榮航空王昭文、長榮航空林子瑜、中華航空

陳逸明。

第二航廈航空公司櫃檯最佳服務人員：長榮航空吳盈穎、長榮航空林楷傑、中華航空

鍾宏政。

第一航廈綜合服務最佳服務獎：外交部領事事務局彭愛梅、信實集團洪碧伶、良福保全股份有公司田素華、良福保全股份有公司何麗珍。

第二航廈綜合服務最佳服務獎：長榮航勤謝祥忠、長榮航勤林漢政、良福保全股份有公司桂若喬、觀光局旅客服務中心鄭仰真。

第一航廈商業服務最佳服務獎：昇恒昌股份有限公司馬政宏、兆豐國際商業銀行江育賢、兆豐國際商業銀行呂宜樺。

第二航廈商業服務最佳服務獎：昇恒昌股份有限公司呂奕漩、采盟股份有限公司古育茜、義美吉盛公司吳亭儀。

桃園國際機場飛航安全服務大使：移民署國境事務大隊尤振宇。

桃園國際機場公司最佳服務人員：業務處黃威仁。

桃園機場 長榮

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