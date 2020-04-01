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爆紅醫療用防疫箱 門諾醫生賴賢勇：希望別用到

中央社 / 花蓮縣1日電

花蓮門諾醫院醫師賴賢勇設計「防疫箱」供醫護人員防疫用，訊息公開後，許多國家都開始採用。賴賢勇今天說，沒想到這項設計傳播那麼快，但也衷心希望這個箱子不要被用到。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球肆虐，門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇設計透明壓克力板「防疫箱」，直接罩在患者頭部執行治療程序，降低遭患者飛沫噴濺風險。

賴賢勇發明防疫箱的新聞在社群媒體上爆紅，在臉書上打Aerosol box，可以看到很多相關分享。目前全世界約有20個國家使用，包括台灣、中國、菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨、香港等；美國紐約、雅特蘭大、鳳凰城、波士頓等，歐洲的波蘭、瑞典、義大利等都採用此方式來防疫。

賴賢勇今天接受中央社記者訪問表示，「防疫箱」只是一個概念，公布以後沒想到網上傳播速度那麼快。但代表的其實是不幸，因為若無疫情，這個箱子根本不存在，希望這個箱不要有被用到的一天。

談到設計的緣起，賴賢勇說，1月新冠爆發肺炎疫情時，因為曾在大陸客座教學認識一些當地醫師，獲知第一線醫護人員物資缺乏，於是思索如何給予協助。2月初在花蓮找到壓克力工廠先行試做，並透過臉書上分享自己DIY，一個月後美國醫護人員輾轉看到資訊提出需求，他當時感到訝異，因為原以為美國的醫療裝備應該足夠。

賴賢勇在3月22日完成國際登錄公開手繪設計圖供無償下載使用，有人建議他申請專利，他說，若要申請專利過程會非常長，且若製作成品，其他人就不能做，等到從台灣寄出恐緩不濟急。

「這是從嬰兒保溫箱得來的靈感，並非高科技、沒有技術門檻，只是應急之用。」賴賢勇說，這個發想並非能救病人，不是治療，而是為保護醫護人員，若他們生命賠進去，疫情就更難控制。他說，美國波士頓醫學院曾做一支影片，有了這個「防疫箱」，醫護人員可以減少95%以上的飛沫污染。

大家根據他設計的原型去改良，例如菲律賓沒有新型的插管工具，麻醉醫師的頭必須靠近病人，所以會撞到箱子，所以改良成梯形。賴賢勇說，現在大家共同成立「Aerosol box」網站，全世界的人可以自由讀取，也可以加入新創意。

賴賢勇說，一開始公布的內容是以中文、英文發表，之後遇到許多好心人幫忙翻譯成各種語言。「紐約已用此防疫箱在病人身上，能夠發揮功用」，現在他已設計第二代防疫箱，採一次性使用、可拋棄式的。

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