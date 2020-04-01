下雪了？ 新北河濱公園一片雪白 絕美景色民眾搶觀賞
河濱公園下雪了？新北市河濱公園的野生白花三葉草正綻放盛景，新北市水利局表示，成千上萬的小白花營造有如白雪的美景，但為維護環境及民眾安全，呼籲切勿採摘及亂丟垃圾。
白花三葉草又稱菽草、白花苜蓿或白車軸花，屬於多年生草本植物，喜愛溫暖濕潤的氣候，適應性廣，不需要特別照顧就能生長旺盛。
同時八花三葉草也是很好的固氮植物，不僅能增加土壤養分，更有水土保持的作用，此外，白花三葉草更是蜜源植物，蜜蜂會出現在附近採蜜，因此，水利局也提醒民眾留意自身安全。
目前民眾只要前往新北大都會公園、大漢橋下、光復壘球場、柑園橋下等河濱公園，都能看到成千上萬白花三夜草綻放盛景，如同一片無邊無際的皚皚白雪，景色十分絕美。
水利局表示，但為維護環境，提醒民眾切勿採摘、踐踏花朵，也不要亂丟垃圾造成環境髒亂，讓更多人能夠欣賞到這片美麗的花海。
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