下雪了？ 新北河濱公園一片雪白 絕美景色民眾搶觀賞

河濱公園下雪了？新北市河濱公園的野生白花三葉草正綻放盛景，新北市水利局表示，成千上萬的小白花營造有如白雪的美景，但為維護環境及民眾安全，呼籲切勿採摘及亂丟垃圾。

白花三葉草又稱菽草、白花苜蓿或白車軸花，屬於多年生草本植物，喜愛溫暖濕潤的氣候，適應性廣，不需要特別照顧就能生長旺盛。

同時八花三葉草也是很好的固氮植物，不僅能增加土壤養分，更有水土保持的作用，此外，白花三葉草更是蜜源植物，蜜蜂會出現在附近採蜜，因此，水利局也提醒民眾留意自身安全。

目前民眾只要前往新北大都會公園、大漢橋下、光復壘球場、柑園橋下等河濱公園，都能看到成千上萬白花三夜草綻放盛景，如同一片無邊無際的皚皚白雪，景色十分絕美。