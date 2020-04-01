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居家檢疫泡網咖失聯79小時 北市衛生局今開罰百萬

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導

北市居家檢疫男子陳冊3月21日入境後就失聯，3月24日遭警方在中正區一家網咖尋獲；北市衛生局依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，今天完成行政程序，正式對陳冊祭出處分，開罰100萬元，也成為北市第二個違反居家檢疫遭重罰百萬的案例。

衛生局疾病管制科長余燦華表示，該名男子3月21日從北京入境，依規定應居家檢疫到4月4日午夜24時才解除，卻在民政人員於22日探訪時不在家失聯，經人員追查還發現居家檢疫聯繫手機門號為空號，因此通報失聯，後來由警方在3月24日於網咖尋獲，共失聯79個小時，嚴重違反規定。

余燦華說，近日衛生局已蒐集民政局、警察局針對該男違反規定的證據，並完成開罰行政程序，依違反傳染病防治法第58條、特別條例第15條規定，從重開罰100萬元，於今天開立裁處書。

根據北市府統計，至4月1日止，北市開罰違反居家檢疫或隔離者共74人；初犯、違反居家檢疫開罰1萬元罰鍰有66人，情節較嚴重者有1人遭罰5萬元，4人遭罰7萬元，100萬元重罰案例則有2人，違反居家隔離規定遭開罰6萬元則有1人。

新冠肺炎 COVID-19

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