愚人節警世文！北市動物園「巨大動物」教你怎防疫

今天是愚人節，台北市立動物園結合防疫，推出「巨大動物」警世文。動物園新任「無園長」無尾熊呼籲人類勿過度搶購物資，避免加重野生動物存續危機，大貓熊也「親自」示範居家檢疫標準姿勢，呼籲民眾勿以身試法，違反者最高將面臨新台幣 100 萬元「巨大」罰鍰。

園方今PO出KUSO文，據「賈」姓清潔工爆料指出，今日上午於園內進行例行清掃工作時，目擊「巨大動物」現緩慢行進於園區步道，或坐趴於園內建築物頂端。「賈」姓員工「受到驚嚇」的同時，仍拍照打卡分享，訊息一出，引發網友一陣騷動並貼文指出，指出此「特殊事件」極可能是動物們有話想說，應速請新任「無園長」出面，擔起人類與動物間的溝通橋樑，營造雙贏局面。

結合生態教育，「無園長」現身表示，近期民眾搶購防疫及民生物資的瘋潮，無形中導致資源消耗過度，加重環境負擔，可能促使野生動物短期內面臨存續危機。此外，人類若與野生動物不當與過多接觸，容易干擾野外動物原有的生活模式，甚至讓人畜共通疾病有機可乘，因此動物夥伴以「巨大化」方式提醒大家，不可干擾或傷害野生動物，讓人類與動物共存共榮。