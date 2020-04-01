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家樂福蔬果區供一次性手套、保護員工現場人員戴護目鏡
防疫期間除了保持1～1.5公尺距離，戴口罩勤洗手，也該避免重複接觸。為保障顧客安全，家樂福防疫走在最前線，生鮮區易重複拿取放回的蔬果商品區，將提供一次性衛生手套。
家樂福表示，除了在蔬果商品區提供一次性衛生手套供顧客使用，賣場內手推車、冷凍冷藏櫃、熟食櫃等門把及窗面等，也都加強機動性消毒擦拭，避免間接感染。提供顧客安全購物環境的同時，也有保護員工健康的裝備，現場人員除了口罩，也加發手套及護目鏡的個人裝備。
同時，全台68家量販分店，上周也已全面實施入場前量測體溫，若有顧客量測額溫超過37.5度、嚴重呼吸道咳嗽症狀者或者拒絕量測體溫者，謝絕進入賣場。全台137家量販與便利購分店，也已於店內收銀台與自動結帳區域設立「1公尺防疫間距」，電梯也設有安全防疫間距隔線，減少顧客因排隊的觸碰受感染機率。
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