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迎兒童節 兒童新樂園入園、搭貓纜 國小以下兒童免費

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
兒童節、清明節4天連假，台北市兒童新樂園推出全國國小以下兒童與家長享1+1免費入園優惠，貓空纜車則提供全國國小以下兒童不限次數免費搭乘優惠，同時因應防疫，入園進站都要量體溫。圖／北捷公司提供
兒童節、清明節4天連假，台北市兒童新樂園推出全國國小以下兒童與家長享1+1免費入園優惠，貓空纜車則提供全國國小以下兒童不限次數免費搭乘優惠，同時因應防疫，入園進站都要量體溫。圖／北捷公司提供

明（2日）起到5日就是兒童節、清明節4天連假，台北市兒童新樂園推出全國國小以下兒童與家長享1+1免費入園優惠，貓空纜車則提供全國國小以下兒童憑證明文件兌換「兒童免費搭乘劵」，可不限次數免費搭乘，家長則需正常夠票；負責營運的台北捷運公司也表示，民眾入園或搭貓纜都必須量體溫，若體溫達38度以上就不得進入。

兒童新樂園4月例假日與國定假日，提供國小以下兒童持教育局發送的2020兒童月文宣（摺扇）、學生證、數位學生證或健保卡證明後可免費入園優惠，陪同的1名家長享免費入園優惠；兒童節、清明節4天連假也提供全國低收入戶持證明文件兌換優惠免費遊樂券，可搭乘4次設施。

不過，北捷公司也提醒，目前防疫期間，為避免室內群聚感染風險，室內活動場館已暫停開放，包含1樓免費球池遊戲場、恐龍大鬧兒童新樂園、密室脫逃、親子堡等；僅園區摩天輪等13項大型戶外遊樂設正常營運。

貓空纜車則是4天連假，供國小以下兒童，持數位學生證直接感應閘門免費進出站，或持身分證明文件到貓空纜車車站兌換「兒童免費搭乘劵」，都可享不限次數免費搭乘優惠。

防疫部分，北捷表示，兒樂及貓纜都要求進入者量體溫，若初測額溫達37.5度者，再量耳溫達38度以上者將不能入園或進站，同時會勸遊客戴口罩就醫；每4小時1次則會針對遊客經常接觸的扶手、座艙等處進行消毒；至於社交距離，會先比照台北捷運，勸導旅客都戴口罩，排隊距離暫不設限，但貓纜車廂屬室內，本會以坐滿8人為原則，如今砍半改為4人，並勸導旅客分流搭車。

貓空纜車 北捷 貓纜

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