社區傳播消毒指引出爐 感染病例50公尺周圍都要大消毒

新冠肺炎疫情延燒，為因應未來可能進入社區傳播階段，環保署擬定消毒指引，未來若發生社區傳播，地方環保機關應針對感染病例周邊50公尺的巷弄街道、排水溝等範圍「大消毒」，並著重遊樂設施、運動器材、水龍頭等常接觸人體表面的地方。

國內目前屬於零星社區感染階段，尚未宣布進入社區傳播，但為提前防範，環保署3月25日已集結各縣市環保人員成立全國消毒大隊。

環保署表示，將針對五大區域加強消毒，包括交通場站、大賣場或百貨公司等大型營業場所、市場商圈等人潮聚集的民生熱點、學校或民眾洽公機關，以及地方政府指定的特定地點，像是各地集中檢疫場所，或第268例的50多歲男性本土確診案例曾到過的金山及烏來老街。

根據環保署最新出爐的公共場所消毒指引，目前預防階段僅需針對社區大門、電梯、健身房等公共區域的門把或扶手等各種觸摸式設備消毒，要以1比100的稀釋漂白水停留表面15分鐘以上再擦拭乾淨。

若進入社區傳播階段，地方環保機關應針對社區建築物的周邊戶外公共場所評估消毒地點，範圍包括社區傳播感染病例周邊50公尺的街道巷弄、排水溝，尤其是手容易觸碰到的地方，如戶外遊樂設施、運動器材、水龍頭，屆時大面積範圍也會出動消毒車作業。

環保署說，指揮中心已訂定大型營業場所防疫指引，百貨公車、大賣場等室內空間要每天消毒一次，環保署的消毒指引則針對戶外公共空間，由於目前未到社區傳播階段，不用每天消毒，但地方環保局每天都會回報消毒進度，交通場站等人潮聚集眾多之處也將視情況提升消毒頻率。

環保署統計，消毒大隊3月25日成立後，截至3月30日為止，全國已對144處交通場站、108處大型營業場所、281處民生熱點、451處學校及公務機關、151處地方縣市認定的重點區域消毒。