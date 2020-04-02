口罩下護膚對策 這一瓶必備

撰文 / 鄭嘉惠
「保濕美容液」內含多重層微脂囊體，經典入門組是超人氣保濕精華的選擇。 圖／黛珂 提供
「保濕美容液」內含多重層微脂囊體，經典入門組是超人氣保濕精華的選擇。 圖／黛珂 提供

新冠疫情(COVID-19)全球發威，防疫基本功就是外出佩戴口罩，長時間被罩著，不少美眉發現肌膚開始鬧憋扭，紛紛出現粉刺、敏感、脫屑等問題，保養達人提醒，口罩下的肌膚務必使用保濕修護維持油水平衡，有效修復提升肌膚抵抗力，美肌實力突破「罩」門，才能安然度過疫情非常時期。

夏季的腳步還沒到，不少人最近猛冒痘！肌膚長時間悶在口罩裡，說話、呼吸產生的水氣卻因為空氣不流通、皮膚又常接觸摩擦，讓原本狀況不錯的肌膚出現泛紅、敏感變成問題肌，這些蠢蠢欲動的口罩痘真讓人大感困擾！

非常時期對應口罩問題肌症候群，知名日系保養品牌黛珂提出居家「罩」護清潔、保濕修護、強化肌膚三步驟。早在1992年採用多重層微脂囊體技術的「保濕美容液」，20年多年來就是因為優異保濕效果成為女性保養經典、必備單品。只要確實做好清潔、利用保濕修護來強化肌膚屏障，相信拿下口罩肌膚依舊水嫩動人。

「保濕美容液明星組」是母親節必搶組合。 圖／黛珂 提供
「保濕美容液明星組」是母親節必搶組合。 圖／黛珂 提供

想像一下洋蔥剝開層層疊疊的結構，黛珂「保濕美容液」就是運用多重層微脂囊體，把蘊含其中的高密度潤澤和美容成份提供肌膚潤澤，和肌膚每個部位融合一體，滲透到肌底，從囊體外側一點一滴不間斷、長時間的釋放。調理紊亂不平整的肌膚紋理，使用過後會感覺肌膚表面當飽滿、亮透，整個膚質的保水度維持在最佳狀態，再加上不含活性介面劑與酒精的成分，可以說是打造現理想美肌的夢幻逸品。

全日本製造的黛珂「保濕美容液」建議在洗臉後第一步驟使用，在掌心按壓保濕美容液2到3次輕拍，讓生化玻尿酸、問荊淬取液、維他命E、白樺淬取液吸收，瞬間感受來自高品質保養品的安心呵護。

現在上官方購物網站，母親節四重優惠享不完。 圖／黛珂 提供
現在上官方購物網站，母親節四重優惠享不完。 圖／黛珂 提供

隨疫情升溫，防疫主管機關一再呼籲減少群聚，不少宅在家的消費者紛紛轉向網路購物，利用電子商務解決生活大小事。看準這波新型態的消費趨勢，黛珂同步推出官方購物網站優惠，母親節檔期線上線下美麗不漏接！現在註冊新會員即有100元購物金，還有隱藏版超殺入門組合優惠活動。

黛珂官方EC: https://ecshop.cosmedecorte.com.tw/

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