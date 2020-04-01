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機場染疫羅生門 交通部：事實只有一個 不會虧待基層
機場「接待」風波引發議論，但當事人交通部觀光局內勤主管和機場旅服中心張姓主任昨喊冤，異口同聲指未接待，只是舊識打招呼，還說確診的旅服中心員工是主動協助。染疫員工朋友則替他抱屈。針對兩名主管都喊冤，基層亦有委屈，交通部政務次長黃玉霖今天在立法院媒體聯訪時表示，對於懲處交通部尊重觀光局相關調查，且調查已進行一段落。
媒體追問，基層員工不敢對外講話，會不會影響調查真相。對此，黃玉霖說，相信不會，對於基層同仁、對象會給予最大照顧，因為事實只有一個，交通部不會虧待基層員工。
交通部觀光局派駐桃機的旅客服務中心30歲員工（案269）確診新冠肺炎後，其五歲的幼子也染疫。兩人感染源指向是曾「接待」也確診的觀光局主管兒子（案277），該名觀光局主管前天火速被交通部拔官。觀光局昨天也召開考績會，將該名主管以及另一張姓主管記一大過處分，全案送交通部核定。
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