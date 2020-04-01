直擊大眾運輸全面搭口罩 第一天上路就破功

交通部長林佳龍昨宣布今起搭乘台鐵、高鐵等大眾交通工具都要量體溫、戴口罩，台北車站今天上路第一天狀況大致良好，99%旅客進入票口閘門都有戴口罩，但「順利通關」進入車廂，也有少數人脫下口罩聊天、吃早餐，成了漏網之魚沒人管，全面搭口罩政策第一天就破功。

記者今天上午8時從汐科站南站進入台鐵，汐科站北站排隊量額溫民眾大爆滿，不過南站人數相對較少，不需要排隊，只需要花3秒鐘量額溫，乘客也都有戴口罩。

進入車站搭乘4113號區間車後，由於正值上班通勤時間，車內乘客擁擠、彼此摩肩擦踵，但其中有一名民眾邊吃早餐邊看手機追劇，全程完全沒有戴口罩，另有兩名男子也沒戴口罩，短短一節車廂約50、60名乘客，就至少3人沒戴口罩，也沒看到列車長巡邏勸阻。

到了台北車站後，多數乘客都有自備口罩，台北運務段長古時彥受訪表示，今天開始台鐵239個車站全面量溫，截至上午9時為止，99%旅客都有戴口罩進站乘車，沒戴口罩旅客也會聽從引導購買口罩，或自己也有口罩只是沒戴上，幾乎全部都可以配合。

但依然有少數旅客不願配合戴口罩，古時彥說，該名旅客不願意配合買口罩，幸好有見義勇為旅客馬上送他一個口罩，才解決危機。至於有些乘客進站時有戴口站，但進入車廂就拿下口罩，他表示，原則上在車廂上列車長會加強走動管理，看到沒戴口罩乘客，會及時要求戴上。

台北車站的高鐵、台鐵都用紅外線量體溫測儀，不需要手動一一量額溫，因此沒有出現排隊爆滿現象，今天也沒有民眾體溫過關被拒絕進入，只有一名台鐵乘客溫度過低，複測後為36.9度順利進站。