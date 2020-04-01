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胸塌頭髮亂 新娘控：花19800請新秘 人生大事搞砸了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名新娘控訴她花19800元請來一位一日新秘，結果當天妝髮與禮服穿著，全都讓她傻眼。擷自爆料公社。
一名新娘控訴她花19800元請來一位一日新秘，結果當天妝髮與禮服穿著，全都讓她傻眼。擷自爆料公社。

一名新娘在爆料公社貼文，控訴她花費19800元請來一位一日新秘，結果當天的妝髮與禮服的穿著全都讓她傻眼，且工作時間上似有認知的不同，讓她怒喊要求道歉，未料新秘的回覆更讓她感到相當委屈，貼文要大家評評理。

該名新娘表示，整個集團結婚與晚間婚宴的過程中，新秘似乎離開過長的時間，與當初以3000元加價談妥整日新秘的合約不同，除了讓她在集團結婚中午休息時苦無補妝機會，經家人代為反應後，僅留下一盒蜜粉就離開。且婚宴7點半開始後，新秘就先行離場，也讓她相當感冒。

另就造型部份，新娘當日換穿一套龍鳳掛衣服與兩件晚禮服，第一套配合的是中式妝髮，中式的髮飾明顯脫落，在西式的穿著上，新娘的胸型似乎整個垮掉，連同禮服下擺也明顯鬆垮成一片。由於新娘方在第一套禮服梳畫完成後就付了所有費用，導致新娘在第二套禮服出現鬆垮情形時，新秘似乎置之不理。

新娘在飽受一堆氣後，於3月20日拿到3月8日婚禮的照片，整個看傻眼，才知道當天的妝髮「如此亂與不堪」，身心靈備受打擊，與婚紗工作室反應後，關於工作時數問題，對方認為「以勞基法工作時數8小時為由，要求是不合理的」，但詢問己付的超時費用3000元，定義是什麼？對方又回答「新秘離開是正常合理的！」對於新娘質問當初談妥從早到晚的定義，也僅得到「每人流程不同，無法回答」的答案。

新娘氣炸之餘，請求新秘道歉並給出一個合理的解釋，她認為，「錢的問題不是絕對，誠心面對受傷的新人才是最重要的！一生一次的婚禮搞到這樣，還要一次一次的面對工作室與新秘互推皮球及推卸責任的態度，真的很難過！」

對於新人的說法，該名新秘在臉書也做出回應。她表示，原則上這種包套的方案會以套數為主，第一套造型做完後，通常會有休息時間，一直到新人再準備要換下一套禮服的時候，才會在餐廳的地方出現， 幫新人做下一套造型。她認為此事最難過遺憾的，即是她明明沒做錯事，卻因休息時間不在而被罵，對於後來與新娘在line上稱的，要找她講話一小時需付4500元的部份，她道歉並承認有誤，她並貼出多張照片，認為做的妝髮造型並沒有凌亂不堪。並稱婚禮隔天己收到新娘對她服務的讚美，但在3月20日收到朋友婚攝的照片後，態度整個大反轉，認為她全部都錯了，也讓她相當不解。

婚禮 新娘秘書

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