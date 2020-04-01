小手專用「兒童濕式衛生紙」問市 讓孩子學會獨立如廁

兒童節即將來臨，根據網路溫度計大調查，家有4~6歲兒童父母最主要的育兒煩惱之一便是訓練孩子學會「獨立如廁」。兒童發展專家王宏哲也表示，學會自己擦屁屁能讓孩子更加獨立自主、提升自信心。

但，某些孩童學習擦屁屁的過程卻不如想像中順利，王宏哲指出，這有可能是因為小寶貝們擔心擦拭過程中小手會沾到便便而害怕，或是一般衛生紙尺寸較大，對正在發展精細協調能力的小手來說較不易掌握等。

此外，兒科醫師黑眼圈奶爸徐嘉賢也進一步提醒，當孩子屁屁擦不乾淨，內褲上殘留糞便汙漬時，累積一段時間後有可能造成泌尿道感染或肌膚長濕疹，甚至造成異味並間接影響人際社交發展。因此，在學齡前幼童學習擦屁屁的重要階段，建議父母除了耐心引導之外，也可善用有助於學習的輔助工具、營造歡樂氛圍，讓孩子輕鬆學會如廁清潔，踏出自信的第一步。

訴求為全台近80萬名4~6歲學齡前兒童量身設計，舒潔在兒童節前夕特別推出目前市面上首款「兒童學習專用濕式衛生紙」，紙張大小符合小手尺寸，且使用後能直接沖入馬桶，解決一般濕紙巾無法沖馬桶的問題。可於日常居家如廁後使用，亦是上學或外出必備的如廁清潔神救援助手。

此外，舒潔「兒童學習專用濕式衛生紙」亦訴求無酒精添加、無香味，更溫和親膚，並採可愛迪士尼包裝及充滿童趣的便便造型紙張印花，讓孩童在開心氛圍下學習獨立如廁清潔。

更有趣的是，舒潔這次還特別找來小朋友界的巨星-東森幼幼台香蕉哥哥和Kiwi姐姐在全新創作的「舒潔噗噗歌」MV當中，帶著小朋友一起歡樂唱跳，這支MV在接下來專屬兒童的4月當中，將於各大兒童頻道及Youtube平台熱播，預料將帶動學齡兒童掀起一陣快樂學習擦屁屁旋風。