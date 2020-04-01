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全台首輛裝透明隔簾客運 國光防疫專車清明連假上路
因應新冠肺炎疫情，國光客運今天宣布，為加強保障搭乘旅客健康，全台第一輛加裝透明防疫隔簾的防疫專車，將於明天清明連假正式上路。國光客運副董事長王應傑表示，被動期待政府紓困的同時，民間企業還是要努力自救突圍，盡所有可能重建消費者的信賴。
王應傑說，為了保障搭乘旅客健康，經營團隊想盡辦法嘗試，像是座位前方與側邊加裝防焰認證的透明PVC隔簾，同時引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統，都是為了挽回消費者對長途客運的信心。而為了徹底落實防疫消毒作業，這段時間以來最辛苦的就是常常加班的清潔人員，公司會加發獎金慰勉。
王應傑說，該專車行駛台北往返台中路線，如果旅客反應不錯，中長程班車將會逐步加裝。
國光客運說，每輛車每天出車前都有完整清潔消毒SOP作業流程，其中包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，都會以75%稀釋酒精擦拭清潔；空調出風口、椅墊與頭枕巾等地方，則以75%稀釋酒精噴霧消毒，最後再以稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗。在日常例行性清潔消毒作業之外。
國光客運說，特別引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統，提供安全又舒適的服務。
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