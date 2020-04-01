訂位太滿！ 高鐵今晚再開一加班車 全車對號座

明天起就是四天清明連假，受新冠肺炎疫情影響，預料大眾運輸使用率降低，自行開車的民眾會變多，考驗交通疏運。交通部高公局說，連假首日國道南向上午五時後就會有車流湧現，尤以國五恐自上午五時起壅塞到下午五時，包括國一南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國三南向土城至關西、快官至霧峰及國五南向南港系統至坪林，均可能車多壅塞。

2020-04-01 00:42