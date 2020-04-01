鄭明典：主要降雨區 偏在台灣的西北側

中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，今天副熱帶高壓帶很明顯，高壓脊線延伸到中南半島，因此台灣西南方向，南海的水氣上不來，主要的水氣是從西方的華南而來，再加上一點點北風經過海面吸收的水氣。因此，主要的降雨區偏在台灣的西北側，這還是春雨的天氣型態。

他說，未來梅雨季看的就是，何時南海上的高壓消退，然後西南氣流以逆時針方向繞上來台灣。

中央氣象局說，今天鋒面通過，隨後東北季風增強；當鋒面通過時，大氣環境不穩定，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區亦有局部短暫陣雨，南部平地為多雲的天氣；當鋒面通過後，降雨稍緩，但迎風面的北部、東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣；氣溫方面，隨著東北季風帶來涼空氣，入夜後氣溫有下滑趨勢。

明天至下周一東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也有涼意；另外，華南雲雨區東移造成水氣偏多，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有局部降雨，中南部平地為多雲的天氣。