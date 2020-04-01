清明連假天氣不穩定 尤其北部東部容易有雨

今天台灣主要受到東北風影響，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，北部和東半部容易有局部零星短暫雨，雲量增加、雲層增厚，白天變得比較濕涼，預計中午高溫將降到只有20度左右。中南部則持續穩定可見陽光，不過仍要留意溫差 ，白天溫暖可達26至28度、早晚偏涼仍然只有21至22度。

賴忠瑋說，鋒面在昨天晚上通過台灣，這次鋒面沒有帶來很多水氣，因此也沒有顯著的累積雨量，不過局部地區還是有發展相對較旺盛的對流雲系，帶來雷陣雨，主要下雨的範圍在苗栗以北及中部山區。今天鋒面通過後，雨勢明顯緩和，不過今天台灣在鋒面後方的東北風影響之下，迎風面的桃園以北和東部仍然有局部短暫飄雨或小雨，下半天可能有短暫較不下雨的空檔。

明天開始的四天連假天氣都不太穩定，賴忠瑋說，尤其北部和東部容易有雨，也比較濕涼，中南部和東南部的雲量也較多，偶有局部零星短暫雨。不穩定的天氣主要來自於華南雲系的影響，未來幾天中國南方將有鋒面滯留，不穩定帶形成的雲系則容易隨著中高層大氣飄往台灣，帶來降雨。

他說，初期滯留鋒面的雲系位置比較偏北，主要影響台灣的範圍會以北部和東北部為主，不過鋒面容易南北擺盪，因此中南部雖然受影響程度較小，但仍有可能出現局部短暫雨，建議您外出前還是要多留意天氣預報。

今天還要留意沿海強風，他說，東北風的影響下，不只迎風面的北部和東北部風變大，中南部及東南部的沿海也要留意有較強陣風，海邊活動務必要特別注意安全。