清明連假天氣看這！吳德榮：明晨降雨趨明顯 範圍擴大

今天起東北風南下，氣溫下降，北台灣濕涼；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中部以北有局部短暫雨的機率，但白天機率降低、降雨零星。今天北部16至21度、中部17至25度、南部18至30度、東部18至27度。

明晨降雨轉趨明顯，範圍亦略擴大。周五東北風稍減弱，氣溫略回升，北部、東半部有局部短暫雨。

他說，周六、周日東北風略增強，氣溫稍降，北台偏濕涼；中部以北有局部雨，並有較大雨勢發生的機率。下周一東北風稍減弱，氣溫略回升，北部、東半部有局部短暫雨。下周二東北風再增強，氣溫下降，北台偏濕涼；北部、東半部有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率。

他說，未來一周地面鋒面常在台灣東南方海面，台灣盛行東北風，但中層的水氣常在華南輻合、形成厚實雲層，受中層西風導引東移，影響台灣，故雨勢有時大有時小、其間有長短不一的空檔；北台受影響最鉅，天氣濕涼多雨，此為台灣諺語「春寒雨若泉」所描述的景緻。