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今鋒面通過 中部以北有雨 各地空品普通至良好
空氣品質監測網指出，根據氣象局資料顯示，今天受鋒面通過影響，清晨中部以北降雨機率大，西半部地區易有霧影響能見度；白天起東北季風增強，南部地區位於下風處，易有汙染物累積。
今天各地空品，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
空品監測網說，明天東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東半部有短暫陣雨，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，汙染物仍較易累積。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。
3日持續受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東半部降雨機率較高；竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，汙染物仍較易累積。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。
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