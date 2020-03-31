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【即時短評】高官父子欠染病父子一個道歉

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
官僚疏失、耍官威被批造成機場防疫缺口。圖／本報資料照片
官僚疏失、耍官威被批造成機場防疫缺口。圖／本報資料照片

官僚疏失、耍官威，不只害到一個無辜的基層員工，更連累一個才5歲的孩子受罪，交通部長林佳龍今天發文痛批這個是官僚疏失造成的傷害中，最讓人心痛的，相信所有為人父母者一定都懂，觀光局火速拔官之際，對這個基層員工的家庭仍缺一個道歉。

觀光局被揭露高層耍官威，讓基層員工陪同確診的長官之子，從入境到出境一路相伴，幫忙提行李，隨後不只造成這位基層員工染疫，還波及致員工的5歲兒子，還有他的妻子（目前正隔離中），甚至還波及到幼兒園的其他孩子，好幾個家庭可能因此陷入病毒風暴，這種官場文化真的害人不淺。

觀光局雖然今天火速召開考績會，將該名觀光局官員以及另位桃機旅服中心張姓主任記一大過、降職處分，但是拔官降職賠得了旅服員工父子確診的身心損失？新冠肺炎傳染之際，最讓人擔憂的就是這個連肺部都還沒長好的孩子，未來若幸運康復，是否會有什麼後遺症，雖然目前還沒有醫學證據，但醫師持續提出，目前最讓人憂心的可能是肺纖維化或者是造成生育問題。

依照《公務人員保障法》第二章第21條公務人員因機關提供之安全及衛生防護措施有瑕疵，致其生命、身體或健康受損時，得依國家賠償法償。但事發以來，觀光局官員父子對於這個基層員工的家庭完全沒有道歉或者提到任何可以給予的協助，僅受訪稱遺憾，在火速拔官、懲處之後，別忘了這個無辜的家庭跟孩子亟待的是實質的協助。

新冠肺炎 COVID-19 桃機 林佳龍

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