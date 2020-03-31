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運輸業利息補貼 公路總局：申請方式公布於官網

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導

新冠肺炎疫情影響，不只觀光業，運輸業也面臨景氣寒冬，交通部今天公告相關作業要點，提供融資利息補貼，公路總局表示，補貼要點以及申請書已經於官網公布，有需求的業者可以下載，公路總局表示，約有3千餘家業者有申請意願。

交通部今天公告「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響之遊覽車客運業與小客車租賃業及計程車客運業營業車輛融資展延利息補貼作業要點」，提供運輸業營業車輛辦理融資展延期間利息給予補貼。公路總局表示，補貼作業要點及申請書已經公布在官網傳染性肺炎防疫專區，提供有需求的業者下載利用。

公路總局表示，目前已有3千餘家業者、共計1萬6千餘輛車輛有申請意願，另，運輸業者已陸續與融資公司展開協商，目前完成協商近千件，車輛數達3千餘輛，已佔整體件數及承作金額四分之一，其中不乏優於前述展延條件者。

公路總局表示，汽車運輸業者可向所在地監理機關洽詢融資展延利息補貼申請，後續也將視疫情發展滾動檢視各項紓困方案，協助各汽車運輸業因應這次的衝擊及影響。

新冠肺炎 疫情 計程車

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