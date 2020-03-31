周末前北部雨勢多 清明連假氣溫涼爽

清明時節雨紛紛，掃墓期間中北部降細雨！中央氣象局指出，直至6日之前的清明連假期間，北部及東北部天氣較涼，其餘地方則會保持春暖，天氣即時預報則指出，雲雨帶影響北東部容易下雨。氣象專家彭啟明表示，滯留鋒面帶來水氣導致中北部較濕冷，民眾需多留意每日天氣。

據中央氣象局預報表示，31日晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，影響一路持續至6日。中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區及南部山區則有短暫陣雨，其他地區為多雲。

「除了南部之外，其餘地區又將有一波春雨。」天氣即時預報則指出，清明連假受到北風、雲雨帶影響，北部雨勢最多、中部及東部為次。也因滯留鋒面，愈往北受到的影響愈大，天氣變化頻繁，往南則是一如往常的春暖，天氣變化較小。因此，北部民眾需特別注意每天氣象，中部民眾則如往常穿著，稍微留意即可。

「雨具都隨身帶著比較保險。」天氣風險公司彭啟明博士說，對北部朋友來說，可以感受到很明顯的「清明時節雨紛紛」，主要是因為廣東福建延伸到台灣北方海面的滯留鋒面，連假期間大致上都是東北風的型態，溫度上，北部則維持較為濕涼，溫度在18到25度間，中南部則是20至28度間，相對較舒適。

彭啟明強調，即日起可能有長達將近10到14天的較潮溼的天氣型態，也建議北部朋友要有心理準備，盡量把握所看到或預報到沒有下雨的時間，多安排戶外活動或曬洗衣物，「不然這會覺得接下來2週都在下雨。」

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