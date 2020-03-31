乖乖過兒童節 萌獸孔雀餅乾襲來

新冠肺炎持續在全球蔓延，食品大廠乖乖日前以實際行動大力支持防疫隔離公衛政策，除捐贈桃園市政府市價近150萬元的防疫物資，並預計再捐出下一批物資為第一線辛苦的醫護人員加油打氣；同時，乖乖還特地重製「乖乖洗手歌」，強調勤洗手才是最好的防疫對策。

兒童節連續假期即將到來，乖乖提醒小朋友及家長千萬不能對疫情掉以輕心，除了呼籲乖乖待在家中減少出遊之外，為了讓居家防護增添樂趣，乖乖也特別推出兩款怪獸迷你孔雀餅乾，彩繪怪獸逗趣可愛的模樣相當吸睛，也將舉辦讓小朋友們幫萌怪獸命名比賽，充分發揮小朋友們的創意想像力。

此外，也特地首度改版已風行市場35年的乖乖歡樂桶，將趕在4月底前，把外觀換成帶來好心情的明亮包裝之外，同時桶內未來每季將再輪流加碼「遊台灣、大冒險、運動會」三款有趣又具特色的主題桌遊玩具，讓居家防疫期間不無聊，還能增進親子互動，感情再加溫。