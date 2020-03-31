冷凍蔬菜便當2星期不變質？ 專家教不出水更美味秘技
新冠肺炎影響下，外出用餐的人少了，即使不能在家工作，為了減少受感染的機會，相信大家都會增加自己帶便當的次數。很多人都會將前一天吃剩的飯菜，製作成第二天的飯盒，但其實並非每種食材都適合放過夜及加熱，尤其是大熱天時，有些食材更是很易變壞。日本搖滾吉他手井上慎平有專業料理師資格，他在節目《生活小貼士》中，就分享了自家最擅長的冷凍配菜，介紹多種適合冷凍法的便當配料，不但保質期長，即使加熱也不會變質！
夏天的時候，飯盒很容易變壞，這個問題讓不少家庭主婦頭痛，但原來只要加一些配料，製成冷凍配菜後，那麼即使過了一段時間，吃起來還是很美味。日本節目《生活小貼士》的嘉賓水野真紀身兼藝人及主婦，她在節目中就表示：「夏天這時期，我們只能盡量在飯盒加入梅乾，去除多餘水分，但煮法比較少。」
接著，節目組就請出全新登場的家務達人——「厲害飯盒騎士」登場！原名井上慎平他外形相當野性，本身是搖滾樂隊Breakerz的吉他手，但在Rock的外表下，他原來是個料理高手，廚藝還獲得證書認證，已有足夠的資格擁有專業廚師執照，而他最拿手的便是整飯盒！井上做的並非一般飯盒，而是備有多款冷凍配菜的飯盒，在日本備受主婦們歡迎。
大家聽到配菜經冷凍後，一定都不禁會問：「將食材冷凍，解凍完再吃不就會出水嗎？」食物解凍後濕氣會過多，濕漉漉會影響飯盒味道和口感，但井上做的飯盒，不但超級方便，一般家庭也都做到，即使在冰箱拿出來都不會變質，解凍完也不會大量出水，一年四季都很想吃。
節目中，「厲害飯盒騎士」示範了4種冷凍蔬菜，他非常推薦各位自備飯盒的朋友參考這些建議，而第一種配菜是涼拌菠菜。煮過菠菜的民眾都知道，這種蔬菜放涼後出水情況很嚴重，井上都同意，但他卻說：「我會用大家公認水分很高的涼拌菠菜做配菜！」原來他有秘技去改善這問題，甚至令菠菜更爽口。
接著，其餘三道冷凍配菜，分別是蜜糖芥末雞肉、沙甸魚漢堡與金平牛蒡，有別於一般製法，「厲害飯盒騎士」在每道配菜上都加了一些簡易材料，在冷凍及解凍過後，品質仍然不變。
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文章授權轉載自《香港01》
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