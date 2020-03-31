擴大共同生活圈 侯友宜盼北北基宜桃齊心對抗疫情

新北市長侯友宜為防疫作業四處奔波，繼早上與基隆合作感染防疫演練，下午又與宜蘭縣長林姿妙進行防疫議會，侯友宜表示，防疫生活圈雙北還不夠，把防疫生活圈拉大，納入北北基宜桃可互相支援，共同度過最艱困時刻。

針對「北北基宜桃」共同生活圈的概念，侯友宜解釋新冠肺炎其實就叫做社交病毒，人口稠密地區最容易發生感染，因此確診案例多在雙北大都會。

因此，必須採取防疫生活圈的概念，生活圈若只有雙北還不夠，還要包含基隆、宜蘭跟桃園，把雙北生活圈擴及到宜蘭、基隆與桃園後，大家可以互相支援、分享資源、共同防疫，所以防疫生活圈的防疫觀念十分重要。

侯說，除了先前與台北市的「雙北合作交流平台」中簽訂10大項資源，這10大項也可以跟基隆、宜蘭，甚至桃園來共同分享，相信防疫是生活圈的概念，大家共同努力，才能順利躲過疫情最艱困的時刻。