避免群聚感染 新北賣場取消熟食試吃及化妝品試用

新冠肺炎持續延燒，新北市長侯友宜前往中和視察南山威力購廣場，除確保賣場落實基本防疫作業外，也針對民眾排隊間距、熟食取消試吃等作為巡視重點，侯也表示，因應中央未來政策須提前做準備。

侯友宜表示，針對賣場等密閉型空間，先前就要求業者管控人數，並做好排隊民眾的間距及分向分流管控，尤其著重排隊民眾與收銀機距離1公尺的間距，並做好標示。

在採買的路線上，若能有效標示且管控1公尺以上的距離，讓民眾有依循的依據就更加完美。另外，另一個重點在熟食區取消試吃，避免飛沫傳染，業者也都非常配合，化妝品的試用也取消，避免人與人的接觸。

侯說，因應未來中央頒布室外社交距離1公尺、室內社交距離1.5公尺規定，新北要提前做準備。