國境防疫第一線 聯新院長級醫師大夜檢驗

防新冠肺炎疫情，連日來從歐美返台的入境的旅客約占1/4，聯新國際醫院由黃忠智等4名院長連日來親自上場輪值「大夜班」採檢，以身作則，肩負守護國門防疫第一線。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，移民署國境事務大隊今天表示，桃園機場28日到30日從歐美入境人次約占總入境總數的26%，為了加強防疫，國境疾管單位從旅客下機後，依規定均會嚴格註記旅遊史、在台居住地與聯絡方式，旅客有發燒等身體不適等狀況，會立即引導到發燒篩檢站，以利疫情追蹤。

平日負責桃園機場旅客醫療後送的聯新國際醫院，也在疫情中肩負起部分旅客送醫事宜。受到醫護人員人力吃緊的影響，黃忠智等親自上場輪值「大夜班」採檢，以身作則為國人守護入境防疫第一線。

聯新國際醫院總院長張煥禎表示，考量其他醫院醫師來自全台各地，凌晨時段不一定方便到機場支援，聯新善盡社會責任，承接每日凌晨2時至8時第一、二航廈各一個據點的採檢任務，而「三更半夜的熬夜辛苦時段，就由我們來做」。

張煥禎說，聯新國際醫院除了原本在第一、二航廈管制區內外共4個醫療中心的門診，這次因應政府增設入境採檢站，聯新國際醫院每日再多支援2個採檢站的深夜時段，並義不容辭站在第一線，傾力協助做好邊境防疫。

支援採檢的醫務部主管林盈光表示，採檢時醫師全副武裝，穿著高規格防疫的防護衣、面罩，整套配備穿上或脫下就需要大約7、8分鐘，每穿脫一件就要用酒精消毒一次，各步驟環節都要謹慎確實，穿起來密不透風，而且不能喝水、上廁所，所以也要有忍耐的功夫。