時尚抗疫！Ralph Lauren投入千萬美元 BURBERRY不做風衣 趕工口罩、手術衣

美國受新冠肺炎（COVID-19）感染人數已超越義大利，Ralph Lauren基金會（Ralph Lauren Corporate Foundation，前稱Polo Ralph Lauren Foundation）宣佈投入全球新冠肺炎救援工作，挹注千萬美元；BURBERRY亦投入抗疫行列，製造外科口罩、手術衣，並資助牛津大學研發疫苗。

Ralph Lauren以「同舟共濟定能戰勝一切」來應對型冠狀病毒疫情，宣布撥款1,000萬美元為受新影響的員工、合作夥伴及全球社會大眾提供援助，執行主席兼創意總監Ralph Lauren表示，「抗疫不分國界，我們積極採取有效措施，協助公司上下及各地社會大眾戰勝此次危機。」品牌捐出的千萬美元將用於以下項目，包括醫療組織對抗新冠肺炎的應對基金；延續20年來的Pink Pony Fund癌症護理，關懷疫情期間的癌症患者；首次捐贈美國時尚設計師協會（CFDA）／Vogue時尚基金，支援受疫情影響的美國時尚圈；以及為有醫療需要、或必須照顧家中長者及兒童等特殊情況的Ralph Lauren員工提供補助金。此外，也將與美國生產商合作，製造25萬個口罩及25,000件防護衣。