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時尚抗疫！Ralph Lauren投入千萬美元 BURBERRY不做風衣 趕工口罩、手術衣

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
BURBERRY和Ralph Lauren都投入全國新冠肺炎的相關救援行動。圖／品牌提供
BURBERRY和Ralph Lauren都投入全國新冠肺炎的相關救援行動。圖／品牌提供

美國受新冠肺炎（COVID-19）感染人數已超越義大利，Ralph Lauren基金會（Ralph Lauren Corporate Foundation，前稱Polo Ralph Lauren Foundation）宣佈投入全球新冠肺炎救援工作，挹注千萬美元；BURBERRY亦投入抗疫行列，製造外科口罩、手術衣，並資助牛津大學研發疫苗。

Ralph Lauren以「同舟共濟定能戰勝一切」來應對型冠狀病毒疫情，宣布撥款1,000萬美元為受新影響的員工、合作夥伴及全球社會大眾提供援助，執行主席兼創意總監Ralph Lauren表示，「抗疫不分國界，我們積極採取有效措施，協助公司上下及各地社會大眾戰勝此次危機。」品牌捐出的千萬美元將用於以下項目，包括醫療組織對抗新冠肺炎的應對基金；延續20年來的Pink Pony Fund癌症護理，關懷疫情期間的癌症患者；首次捐贈美國時尚設計師協會（CFDA）／Vogue時尚基金，支援受疫情影響的美國時尚圈；以及為有醫療需要、或必須照顧家中長者及兒童等特殊情況的Ralph Lauren員工提供補助金。此外，也將與美國生產商合作，製造25萬個口罩及25,000件防護衣。

BURBERRY亦投入抗疫行列，包括努力製造外科口罩、非外科口罩以及手術衣，供醫療人員及病患使用；寄送10萬個外科口罩至英國國家健保局，供醫療人員使用。而約克郡卡斯爾福德的風衣工廠，也改為生產供病患使用的非外科手術衣及口罩；就長遠的防疫計畫則是資助牛津大學主導的研發單劑疫苗研究，該疫苗預計4月開始進行人體試驗。此外，品牌也捐款至慈善機構，致力於解決英國糧食短缺的問題。

BURBERRY投入抗疫行列，包括製造外科口罩、非外科口罩以及手術衣，供醫療人員及病患使用。圖／BURBERRY提供
BURBERRY投入抗疫行列，包括製造外科口罩、非外科口罩以及手術衣，供醫療人員及病患使用。圖／BURBERRY提供
Ralph Lauren基金會宣佈投入千萬美元於全球新冠肺炎救援工作。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren基金會宣佈投入千萬美元於全球新冠肺炎救援工作。圖／Ralph Lauren提供
BURBERRY透過資助牛津大學主導的研發單劑疫苗研究，作為長遠的防疫計畫。圖／BURBERRY提供
BURBERRY透過資助牛津大學主導的研發單劑疫苗研究，作為長遠的防疫計畫。圖／BURBERRY提供
Ralph Lauren基金會以「同舟共濟定能戰勝一切」來面對新冠病毒疫情。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren基金會以「同舟共濟定能戰勝一切」來面對新冠病毒疫情。圖／Ralph Lauren提供

口罩 新冠肺炎 疫情

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