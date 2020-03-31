環島鐵路電氣化最後一哩路「枋寮-知本」 今年完成

環島鐵路尚未電氣化的最後一哩路-南迴鐵路知本至枋寮段，預定於今年底完成，交通部鐵道局說，屆時旅客可全程搭乘快速、平穩、環保的電車，環遊全島。

鐵道局說，南迴鐵路台東潮州段電氣化工程潮洲至枋寮段，已於去年12月電氣化通車，全台鐵路網僅枋寮至知本間尚未電氣化。鐵道局依核定計畫預定於今年底達成電氣化目標。

鐵道局說，南迴線鐵路全長98.2公里，除多良至瀧溪間因隧道淨空不足須改線2.75公里外，其餘路段均於既有營運路線上辦理，需待深夜鐵路停止營運後方能進場施工。目前電氣化施工已進入系統機電工程最後階段，在不久的將來，民眾將亦能在南迴線搭乘太魯閣或普悠瑪等電力列車，享受馳乘快速、風景秀麗、舒適、安全、節能的運輸服務，進而帶動東部的觀光發展。

鐵道局說，南迴計畫施工期間須維持既有鐵路營運，工程於夜間列車停駛後才能施作，作業時間受限，且南迴線地處偏遠公路無法到達，鐵路為唯一運輸施工人員、材料與機具的動線，增加如期完工的壓力。為增加夜間施工時間，該計畫共採行了六階段台鐵夜間減班改由公路客運接駁替代（周五、周日、暑假與連續假期不實施），第一階段至第五階段已圓滿完成，對工程進度助益甚大，第六階段預計於4月6日至12月15日實施，亦期能順利圓滿。

鐵道局說，南迴鐵路電氣化通車後將再次帶動東部的觀光發展，尤以多良改線高架橋路段依山傍海，未來將會是南迴最美麗的風景路段，更是串起臺灣環島鐵路電氣化幸福的最後一哩路。