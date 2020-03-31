連假運輸加強防疫 台鐵提醒少飲食

清明連假返鄉，進車站都要戴口罩、量體溫！台鐵、高鐵31日相繼宣布，4月1日起全部車站都要量體溫，如果體溫超過37.5度將無法上車。台鐵局也希望民眾少交談、飲食並多洗手，車內已停止供應咖啡、飲水，車站洗手間的水龍頭水量也都有調大。另外，高鐵、客運業都要求民眾戴口罩才能上車，他們也會加強消毒。

體溫過高不能上車

台鐵局說，原本預計4月底才能進行全部車站測量體溫，但為了因應清明連假，台鐵決定提早時程，全台239個台鐵車站（含47個招呼站）、12個高鐵車站、1,298個郵局營業處所，以及所有機場、港口、高速公路服務區及公路客運轉運站將全面實施量測體溫，有體溫超過37.5度者，將不得搭乘大眾運輸，

台鐵局呼籲民眾，只要搭火車就一定要戴口罩。另外，台鐵車站內均配有足夠洗手乳與手部消毒液，歡迎民眾取用。洗手間內的水龍頭水量也會調高，讓民眾可以有足夠的水清潔手部。

高鐵發言人孫鴻文則表示，高鐵目前售票選位優先銷售靠窗座位，之後再銷售走道座位，最後才是中間排的座位，盡量讓旅客可以保持距離，但若是清明連假尖峰時段，座位都已訂滿，因此高鐵要求旅客都要配戴口罩乘車。針對指揮中心宣布社交距離1公尺的規定，孫鴻文說，未來都會評估和討論。

加強防疫宣導

他也表示，車站銷售櫃台都有隔板，可確保旅客和站務員安全。台鐵局則說，配合疫情指揮中心31日發布的社交距離規範，如果發現車上旅客有大聲喧嘩、脫口罩講話的情況，列車長只要巡視期間發現，都會加強柔性勸導乘客戴上口罩。為了加強防疫，車上也將停止提供咖啡、飲用水的服務。

客運業方面，業者受訪時表示，配合指揮中心規定，排隊時將會旅客排隊間隔拉大，至少間隔1公尺以上，並鼓勵民眾多用超商或線上購票。至於車上乘客座位間隔，甘杰表示，受到疫情影響，平日乘車旅客不多，座位間隔可以拉大，但連假尖峰較為客滿，但都有要求乘客量體溫和戴口罩，車輛也都有消毒。

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