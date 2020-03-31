快訊

美主播撿到槍！嗆WHO是馬屁組織愛說謊：我們捐的錢比中國多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假運輸加強防疫 台鐵提醒少飲食

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
台鐵31日宣布，4月1日起全面測量體溫，列車長巡視期間也會加強宣導防疫。台鐵局在車站備有充足防疫物資，歡迎民眾使用。（Photo from 維基百科）
台鐵31日宣布，4月1日起全面測量體溫，列車長巡視期間也會加強宣導防疫。台鐵局在車站備有充足防疫物資，歡迎民眾使用。（Photo from 維基百科）

清明連假返鄉，進車站都要戴口罩、量體溫！台鐵高鐵31日相繼宣布，4月1日起全部車站都要量體溫，如果體溫超過37.5度將無法上車。台鐵局也希望民眾少交談、飲食並多洗手，車內已停止供應咖啡、飲水，車站洗手間的水龍頭水量也都有調大。另外，高鐵、客運業都要求民眾戴口罩才能上車，他們也會加強消毒。

體溫過高不能上車

台鐵局說，原本預計4月底才能進行全部車站測量體溫，但為了因應清明連假，台鐵決定提早時程，全台239個台鐵車站（含47個招呼站）、12個高鐵車站、1,298個郵局營業處所，以及所有機場、港口、高速公路服務區及公路客運轉運站將全面實施量測體溫，有體溫超過37.5度者，將不得搭乘大眾運輸，

台鐵局呼籲民眾，只要搭火車就一定要戴口罩。另外，台鐵車站內均配有足夠洗手乳與手部消毒液，歡迎民眾取用。洗手間內的水龍頭水量也會調高，讓民眾可以有足夠的水清潔手部。

高鐵發言人孫鴻文則表示，高鐵目前售票選位優先銷售靠窗座位，之後再銷售走道座位，最後才是中間排的座位，盡量讓旅客可以保持距離，但若是清明連假尖峰時段，座位都已訂滿，因此高鐵要求旅客都要配戴口罩乘車。針對指揮中心宣布社交距離1公尺的規定，孫鴻文說，未來都會評估和討論。

加強防疫宣導

他也表示，車站銷售櫃台都有隔板，可確保旅客和站務員安全。台鐵局則說，配合疫情指揮中心31日發布的社交距離規範，如果發現車上旅客有大聲喧嘩、脫口罩講話的情況，列車長只要巡視期間發現，都會加強柔性勸導乘客戴上口罩。為了加強防疫，車上也將停止提供咖啡、飲用水的服務。

客運業方面，業者受訪時表示，配合指揮中心規定，排隊時將會旅客排隊間隔拉大，至少間隔1公尺以上，並鼓勵民眾多用超商或線上購票。至於車上乘客座位間隔，甘杰表示，受到疫情影響，平日乘車旅客不多，座位間隔可以拉大，但連假尖峰較為客滿，但都有要求乘客量體溫和戴口罩，車輛也都有消毒。

【更多精采內容，詳見

台鐵 口罩 高鐵

延伸閱讀

每日1000元防疫補償金 財部核釋可免稅

千人防疫就業方案 台北市動起來

校園防疫 中央大學禁外車入校世新盼家長勿陪考

國中會考5月登場 蘇貞昌：防疫物資全力支援

相關新聞

最新！KLOOK：4月30日前的預定行程 皆可退訂或改期

新冠肺炎疫情蔓延，KLOOK今日公布最新退改政策，已預訂2020年4月30日前行程的用戶，無須出示任何證明或文件即可退訂...

北投雅樂軒改作防疫旅館 房價最高9千元

新冠肺炎疫情持續延燒，北市防疫旅館再增一家，這也是台北市第七間防疫旅館。觀傳局表示，新增的防疫旅館為「北投雅樂軒酒店」，...

麥當勞完勝早餐店？ 老饕曝「3大致勝點」難超越

不少民眾的早餐都是在外購買，一年商機上看千億元，吸引許多業者搶攻早餐商機。這讓一名網友好奇詢問「如果不吃蛋餅，麥當勞是否已完勝早餐店」，貼文引發眾人熱議。

疫情籠罩下多洗手防疫 但…水情也拉警報

新冠肺炎疫情籠罩，民眾洗手防疫，不過各地水情也拉警報。目前正逢每年枯水期，也是春耕用水量最大階段，全台多座水庫蓄水率都低...

時尚抗疫！Ralph Lauren投入千萬美元 BURBERRY不做風衣 趕工口罩、手術衣

美國受新冠肺炎（COVID-19）感染人數已超越義大利，Ralph Lauren基金會（Ralph Lauren Cor...

連假運輸加強防疫 台鐵提醒少飲食

清明連假返鄉，進車站都要戴口罩、量體溫！台鐵、高鐵31日相繼宣布，4月1日起全部車站都要量體溫，如果體溫超過37.5度將無法上車。台鐵局也希望民眾少交談、飲食並多洗手，車內已停止供應咖啡、飲水，車站洗手間的水龍頭水量也都有調大。另外，高鐵、客運業都要求民眾戴口罩才能上車，他們也會加強消毒。

環島鐵路電氣化最後一哩路「枋寮-知本」 今年完成

環島鐵路尚未電氣化的最後一哩路-南迴鐵路知本至枋寮段，預定於今年底完成，交通部鐵道局說，屆時旅客可全程搭乘快速、平穩、環...

4月9日起 未戴口罩不得搭乘機場捷運

新冠肺炎疫情持續升溫，桃捷公司依據桃園市政府超前部署，自「2020年4月9日起民眾搭乘桃園機場捷運須全程配戴口罩」，旅客...

垃圾大戰第5次延長賽 彰濱資收場環差闖關成功

環保署去年統計，全台事業廢棄物囤積量3年來暴增137%創歷史新高，彰濱工業區事業廢棄物資源回收廠不敷使用，去年底向環保署...

孫芸芸美腿斜倚有TB包款做裝飾 BURBERRY斷貨款加一

只要是孫芸芸背過的包包都蓋上斷貨保證章，近期她又拎了BURBERRY TB包帆布拼接皮革款，簡約大方，相當有記憶點；Me...

X光有異狀就通報 治療勿用類固醇

「我們希望將篩檢範圍擴大到所有肺炎，以免有確診病例的漏網之魚！」疫情中心專家小組召集人張上淳31日分析，國內確診案例307與322都經過至少2次就醫才通報，因此經由專家討論後決定，未來只要肺部X光有肺炎症狀都可以通報。另外，如果有類似症狀，也不要輕易用類固醇治療，怕類固醇會加劇肺炎病情。

強化防疫 華航：明起櫃檯設壓克力板

新冠肺炎持續擴散，華航表示，強化第一線員工防疫作業，4月1日起國內各地營業櫃台將陸續架設透明壓克力防護隔板，大幅減少近距...

熱門新聞

口罩為何兩週買9片而不是10片？ 網曝關鍵原因

郵局年薪快破百萬打趴科技業？ 他曝悲慘現況：玻璃心都碎了

開放寄口罩給國外家人 經濟部提醒四程序

住房率跌破2成！神旺大飯店4月30日停止住宿服務

基隆超前部署！明天舉辦社區感染防疫演習 陳時中出席

高鐵宣布4月起拒載發燒客要求戴口罩！車內停賣熱飲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。