垃圾大戰第5次延長賽 彰濱資收場環差闖關成功

環保署去年統計，全台事業廢棄物囤積量3年來暴增137%創歷史新高，彰濱工業區事業廢棄物資源回收廠不敷使用，去年底向環保署提出環差申請，擬將加勁土堤改為懸臂式擋土牆以提高掩埋容量，但屢次說不清可增加多少容量，四度被環評委員打回票，今天第五度專案小組審查才過關，將送環評大會審查。

除了全台事業廢棄物囤積量創新高，台商回流也加速事業廢棄物累積，但台灣始終缺乏足夠的處理能量，尤其中部縣市經常出現「垃圾大戰」，一般焚化爐被迫處理事業廢棄物，排擠一般家戶垃圾的額度，因此地方縣市及環團長年呼籲「自己的事業廢棄物自己處理」。

彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠落成多年，為增加處理容量，規畫將掩埋場的加勁土堤變更為9.2公尺的懸臂式擋土牆，並新增一處廢棄物貯存庫房。但此案歷經五次專案小組審查，開發單位日友環保科技公司提出的掩埋增量因計算方式不同，從7.5%、8.31%一路變為此次的9.45%。

由於掩埋增量若超過10%就必須進行更繁瑣嚴謹的環評程序，環評委員質疑現在計算方式有疑慮，更直言「不要再談數字遊戲」，即使現在計算掩埋增量為9.45%，但若再加入廢棄物暫存量可能就超過10%，達到必須重做環評的標準，建議可找第三方公正單位計算。

日友環保科技公司則說，數據屢次變動是因為花了很多時間並多次測量，願意接受由第三方公正單位計算，並承諾即使加入暫存廢棄物，也不會超過10%容積限制。

環評委員雖然認為掩埋增量有疑慮，最終仍同意放行此案，但要求掩埋高度不能超過8公尺，必須重新計算掩埋增量後，再送到環評大會繼續討論。