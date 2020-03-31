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最新！KLOOK：4月30日前的預定行程 皆可退訂或改期

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
KLOOK持續推動國內旅遊，圖為花蓮太魯閣國家公園。圖／IG @chia_ninggg
KLOOK持續推動國內旅遊，圖為花蓮太魯閣國家公園。圖／IG @chia_ninggg

新冠肺炎疫情蔓延，KLOOK今日公布最新退改政策，已預訂2020年4月30日前行程的用戶，無須出示任何證明或文件即可退訂或改期。

KLOOK執行長暨共同創辦人林照圍（Ethan Lin）表示，「用戶永遠是KLOOK的核心，完全能理解現在許多人對出國旅遊的憂慮，因此密切關注疫情的發展，動態調整行程退改政策，以維護用戶的健康與安全視為第一要務」。

最新行程退改政策，除了協助已預訂4月30日前行程的旅客退訂或改期，欲取消的訂單中如果有使用KLOOK積分，也會一併退還至用戶的帳戶中，用戶可以直接透過「諮詢客路」與KLOOK客服聯繫，處理訂單退改等問題。

同時，為了讓用戶能安心在國內旅遊，KLOOK也持續與在地商家溝通，積極配合政府防疫措施，例如在「包車服務」中，要求出車前與每趟服務完畢均消毒車體內外、駕駛每日量體溫並全程配戴口罩，車上也提供乾洗手或酒精讓乘客消毒清潔手部。

疫情 新冠肺炎 口罩

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