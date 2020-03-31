北投雅樂軒改作防疫旅館 房價最高9千元

新冠肺炎疫情持續延燒，北市防疫旅館再增一家，這也是台北市第七間防疫旅館。觀傳局表示，新增的防疫旅館為「北投雅樂軒酒店」，將於明日（4／1）正式上線，房價最低5800元至9千元不等，房間數預計增至292間客房，全棟都作防疫旅館使用不接散客。

觀傳局表示，房價依照房型不同，分為5800元、6500元、9000元不等，價格都含稅，也包含三餐。

觀傳局表示，酒店已安排全體員工接受防疫及消毒流程培訓，另針對居家檢疫者規畫完整入住流程，包含專屬電梯、入住時量測體溫、入住前還會拍攝好相關身分證件照片，以事先建檔完成入住手續。

至於餐飲方面，以一次性餐具盛裝定時送至客房門口置物架，電話通知客人取餐，每日下午設置奉茶時間，由酒店提供手工現煮添加各式滋陰潤肺食材的熱茶，提升客人免疫力。

此外，也會依照規定做圾清運、防疫消毒及一次性備品提供等，防止接觸傳染風險；客人退房後房間至少會淨空三天，三天後由專業防疫消毒廠商進場消毒。地毯消毒部分，使用四級銨鹽。