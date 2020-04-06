全油品易油網 用真品平行輸入創造價格紅利

武漢新冠病毒在台灣正上演兩樣情，當飯店、旅遊業飽受重創，然而，另外一頭，防疫商品、外送平台、電商購物、線上遊戲等宅經濟卻持續發燒。其中，網羅全球各油類品牌的易油網( https://www.eoil.com.tw/ )在這波疫情成為消費者倚重的電商平台，衝出一波佳績。

宅經濟正夯、帶動電商平台龐大商機。不過這家網羅0歲嬰兒用油到所有汽機車用機油、汽車美容DIY用品、Persil、dalli洗衣精、Brita 濾水壺、WMF、Berndes、雙人牌鍋具、日貨商品的易油網。靠著不只是方便的宅配購物系統，而是他讓一般消費者體驗到真品平行輸入的價格紅利。現在要賺大錢不容易，幫自已省點錢也是種理財的態勢下，消費者對能用便宜的價格買到生活用品、鍋具、機油及各類母嬰用品，也是平行輸入經濟下小確幸。

易油網共同創辦人劉彥辰因自已愛玩車，所以對巿場價格特別敏銳。一般車子半年換一次機油，因設計不同，日系車子一次需3-5瓶機油，歐美車系需6-8瓶機油。一般巿售與平行輸入的價差約一半。等於在別的地方換一次，在這可以換二次。剛開始打著平行輸入，不免受到網路撻伐。「怎麼可以賣到破盤價，打破巿場行情」。但事實證明，真品平行輸入巿場有其經濟價值，規模也逐漸擴大中。

攝影／鄒淑文

易油網共同創辦人劉彥辰把真品平行輸入打造成經濟規模。 攝影／鄒淑文

經過十年巿場考驗，易油網營運模式也受到巿場肯定，不僅營收二位數成長中，同業之間開始有合作，甚至也帶動了相關業者投入。尤其在這一波疫情，網路的導購量高於以往。劉彥辰於2018年在新店安康路成立易油網生活汽車百貨實體店面。一開始只是讓消費者在網路訂好油品，方便到店直接取貨。之後延伸許多許多服務，包括換輪胎、煞車皮、空濾、冷氣濾網、安裝行車記錄器、貼格熱紙、鈑金烤漆服務。

靠著真品平行輸入巿場優勢及電商服務模式，易油網已與歐洲、美國、日本等近40家原廠代理商展開長期合作，目前網羅全球近200個知名品牌、單品項數約5000種。堪稱全台灣最大機油平行輸入商。劉彥辰強調，「從這賣出去的機油，消費者可以自備機油直接到原廠去保養，也可以到易油網店面直接更換」。因為易油網機油主要透過法國及德國代理商平行輸入，產品與原廠無異、因此也沒有巿場質疑的保固問題，劉彥辰也堅持不從大陸進口機油，維護安全。

圖／易油網 提供

不管是0歲嬰兒用油、到所有汽車用油、甚至生活用品都能在易油網(https://www.eoil.com.tw/)中找到。 圖／易油網 提供

與歐洲代理商建立堅不可破的機緣，要從創辦人英國留學說起。成立易油網時，雖然劉彥辰有流利的英文，卻始終無法敲開巿場大門。「和法國做生意，要用當國的語言」。而英國是個多元文化，班上也不乏有法籍同學。靠著語言的優勢及地利之便，劉彥辰得到法國最大的油廠Total、Motul、及Shell、Fuchs、Castrol、Wurth等品牌及西班牙的國營石油Repsol、義大利最大油廠eni代理商的支持，這一合作就是十年。

「不景氣，省錢就理財」。對消費者而言，過去巿場對真品平行輸入產品存著不透明的資訊，其實真品平行輸入只是沒有透過台灣代理商、省去多個中間商成本，直接把利潤留給消費者。當然，要把真品平行輸入巿場做到像易油網的經濟規模，也需要幾分真功夫。從小對巿場價格精打細算的劉彥辰，掌握了通路及消費巿場，讓真品平行輸入浮上抬面，創造全新生態經濟。