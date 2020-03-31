X光有異狀就通報 治療勿用類固醇

「我們希望將篩檢範圍擴大到所有肺炎，以免有確診病例的漏網之魚！」疫情中心專家小組召集人張上淳31日分析，國內確診案例307與322都經過至少2次就醫才通報，因此經由專家討論後決定，未來只要肺部X光有肺炎症狀都可以通報。另外，如果有類似症狀，也不要輕易用類固醇治療，怕類固醇會加劇肺炎病情。

張上淳表示，雖然國內還沒有針對確診族群的職業類別進行分析，不過目前看來是以學生、旅遊團與退休族群居多。另外，他們也發現從歐洲回來的確診病例轉重症的機率會比較高，有媒體問這是否代表歐洲可能有病毒變異的可能？張上淳回應說，還不確定原因，會持續研究。

另外他也說，國內至30日為止有306例確診案件，其中有24個出現味覺、嗅覺喪失的狀況，因此專家會議已決定將這些病徵加入治療指引中。而31日的案307跟案322則是因為肺部X光發現肺炎症狀而進行通報，因此它們也修訂治療指引，只要X光有出現任何肺炎症狀就可以通報，希望減少漏網之魚。

張上淳還說，目前有確診病例因服用類固醇，使身體降低免疫反應而延遲就醫。因為類固醇會降低身體的免疫反應（如發燒、流鼻水），因此如果醫生在看診時認為有需要通報，就不要用類固醇治療，如果確診還用類固醇治療，反而會降低身體免疫力，重症風險可能會更高。

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