疫情籠罩下多洗手防疫 但…水情也拉警報

新冠肺炎疫情籠罩，民眾洗手防疫，不過各地水情也拉警報。目前正逢每年枯水期，也是春耕用水量最大階段，全台多座水庫蓄水率都低於40%，除翡翠水庫外，各地水庫都在低水量，其中曾文水庫蓄水率最低僅22.77%，供應大台南民生用水的南化水庫也只有31.8%。水資局副局長鄒漢貴表示，只能期待春雨快來，讓水情變好。

水利署副署長王藝峰表示，已啟用跨區調度機制，包括東港溪每天抽取25萬噸水送到高雄鳳山水庫，另取高屏溪的川流水處理後，每天北運10萬噸支援南化水庫。另外，今天（31日）主要供應新竹科學園區用水的新竹寶山水庫平均蓄水率為41%、寶二水庫平均36.9%，不但低於去年同期，也是近5年新低。

今年水情碰上疫情，也增加考驗，民眾勤洗手可能增加用水量。不過王藝峰表示，以全國2380萬人每天多洗10次手、每次用掉2公升自來水估算，每天將多用掉48萬噸水，占全國自來水用量約4%，對水情影響非常有限，疫情衝擊休閒、餐飲及工商產業，自來水公司今年1、2月的用水量，比去年同期減少約4%，呼籲民眾仍應勤洗手，防疫用水不用擔心。

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【水情拉警報1】勤洗手影響水情？ 關鍵在春雨梅雨下多少