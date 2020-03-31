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強化防疫 華航：明起櫃檯設壓克力板
新冠肺炎持續擴散，華航表示，強化第一線員工防疫作業，4月1日起國內各地營業櫃台將陸續架設透明壓克力防護隔板，大幅減少近距離接觸及飛沫傳播可能，維護旅客與員工健康安全。
華航表示，於台北、桃園中壢、台中、台南及高雄營業櫃台加裝防護隔板，並提供所有一線員工醫療口罩、消毒酒精，亦可視需配戴護目鏡及手套值勤。
華航表示，配合政府社交距離政策，各地機場報到櫃台及服務櫃台前增設地面標示定點，新增文宣與電子看板宣導，提醒旅客等候時需保持固定距離，全面落實防疫，讓員工放心工作、旅客安心搭機。
華航指出，現階段已實施分區分散辦公，國內各單位依據業務需求採分層、分棟或於不同地區上班，以確保業務執行順遂及儲備人力能量。
另外，華航企業總部、修護工廠園區等，即日起電梯以格線畫設控制使用人數，降低傳染風險。此外，華航規範員工錯峰用餐，員工餐廳實施座椅減半、座位交錯、包廂關閉等措施，並將規劃餐桌加製透明壓克力隔板，以適度隔離同桌用餐，降低群聚密度；員工於餐廳內排隊等餐時，亦須依地面標示方向排隊，且保持1公尺個人間距。
另外，針對旅客方面，華航表示，旅客若於飛航途中身體不適，需主動通知客艙組員且配合相關座位安排不得自行更換；並需遵守衛生相關措施，減少與其他乘客近距離非必要之交談及互動等。
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