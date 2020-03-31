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獨／開業6年不敵疫情 「枕戈待旦」馬祖料理熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「枕戈待旦」餐廳，近期宣告熄燈，並且出清店內的餐具。圖／讀者貓大爺提供
「枕戈待旦」餐廳，近期宣告熄燈，並且出清店內的餐具。圖／讀者貓大爺提供

在一波新冠肺炎（COVID-19）疫情之中，不少餐飲名店不敵客源流失的衝擊，紛紛結束營業。在台北少數提供馬祖料理的「枕戈待旦」餐廳，近期也落幕熄燈，結束6年的歷史，連店內的餐盤、餐具都已經出清販售。

枕戈待旦餐廳鄰近南京復興站，店內以「馬祖」為主軸，推出馬祖常見的繼光餅、佛手、紅槽肉、炒魚麵、黃金餃等等在地風味料理，另外也大量運用「馬祖老酒」的元素，讓許多家常菜增添一份酒香，包括老酒蒸小卷、老酒醉蝦等菜色。目前在google地圖中，累積超過280則評論，平均分數為4.1分。

業者受訪時表示，疫情發生之後，許多春酒活動都被取消，4人以上的桌宴也大幅減少，嚴重影響生意，因此此次才做出停業的決定。也因疫情結束時間還不明朗，因此會先休息一段時間。許多熟客聽聞停業訊息之後，也感覺到相當不捨。

除了枕戈待旦之外，20年的祥福餐廳、10年的松滿樓內湖店、台北101內的十二粵等餐廳，也紛紛在此波疫情中落幕；另外連2年獲得米其林一星的50年老字號「大三元酒樓」，或是被譽為香港最佳素食的「心齋」，也都暫時停業休息，顯示出新冠肺炎對於餐飲業的影響之重。

疫情 馬祖 新冠肺炎

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