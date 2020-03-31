聽新聞
test
0:00 / 0:00

2年18條命！移工團體批勞部間接殺人 要求「廠住分離」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台中市大肚區一家工廠火警，三名移工受困火場死亡。圖／台中市消防局提供
台中市大肚區一家工廠火警，三名移工受困火場死亡。圖／台中市消防局提供

日前台中大肚工廠大火，造成3名受困宿舍的越籍移工葬生火海，台灣移工聯盟今赴勞動部抗議，指從2017年桃園矽卡大火、2018年桃園敬鵬工廠大火等，至今2年4個月以來，已有11名移工、6名消防員、1名台籍勞工死亡，痛批勞動部「間接殺人」，要求積極實施「廠住分離」，才能保障移工居住安全。

台灣移工聯盟指出，全台目前超過45萬名的製造業移工，許多工廠為節省成本，便宜行事地將移工宿舍設置在工廠上方或旁邊，廠住不分的情況下，等於將移工生命曝露在極高風險之中，然而30多年來，勞動部對移工宿舍的規範只有「生活照顧服務計畫書」。

台灣移工聯盟成員許惟棟解釋，勞動部的「生活照顧服務計畫書」是對宿舍環境做簡易規範，例如走道寬度、飲用水、伙食等，下面工廠若起火，樓上宿舍裡的移工逃得了嗎？生活照顧計畫書解決不了移工居住安全問題。此外，勞動部的高風險工廠專案調查，不合格率高達8成，他強調，工廠跟宿舍必須分離，才能根本根絕危險。

移工聯盟更批勞動部去年3月雖拋出生活計畫書修正草案，將宿舍不得設置工廠場所改為雇主報備制，此舉等同大開倒車，放寬過去禁止事項。

勞動部回應，關於廠區用途及住宿安全等事項，勞動部已邀集建管及消防相關單位開會討論，因涉及不同部會的法令規定，已於會後函請經濟部、消防署及營建署評估，但根據經濟部回復，按現行法規工業區得設置單身宿舍。

勞動部說，為保障移工住宿安全，勞動部已擬「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」修正草案，規劃採風險分級方式處理，由雇主辦理入國通報時主動聲明工廠內是否有危險性因子，雇主也應聲明是否依建築暨消防法規辦理公安及消防檢修申報，如未依規定辦理申報，將移請建管及消防主管機關依法核處，修正草案預計在6月底前完成法制程序。

移工 勞動部 宿舍

延伸閱讀

協助口罩生產 翁章梁：國軍在防疫扮演要角

移工意外多 勞團疾呼廠住分離

因應工輔法新修上路 新北Line群組輔導業者合法化

窮人難落實隔離 印度封城挑戰多

相關新聞

獨／開業6年不敵疫情 「枕戈待旦」馬祖料理熄燈

在一波新冠肺炎（COVID-19）疫情之中，不少餐飲名店不敵客源流失的衝擊，紛紛結束營業。在台北少數提供馬祖料理的「枕戈...

史無前例！澎湖福朋喜來登「買住宿送機票」 現省2萬

澎湖唯一五星級酒店「澎湖福朋喜來登酒店」推出史無前例的超省優惠，4月1日至4月30日入住原價兩晚3萬元的港景豪華雙床客房...

易失眠、抽筋？身體可能缺鎂

人體好比一個大型的生化工廠，裡頭大大小小的生化反應，必須仰賴身體儲存的各種原料才能運作，其中礦物質「鎂」，更是人體不可或缺的營養素。

「癌症是一種慢性病」6種食物降低癌症復發風險

癌症原來稱作是「絕症」、「不治之症」，拜現代醫療科技不斷精進，罹癌存活時間不斷拉長，病患的生活品質也逐步提升；2006年起，世界衛生組織重新定義為「癌症是一種慢性病」，是可以治療、控制，甚至能夠治癒的。

不搭配日舒 治療新冠肺炎患者僅建議用羥氯奎寧

瑞德西韋於全球進行臨床試驗，未加入臨床試驗的醫院取得藥物困難，中央流行疫情指揮中心今公布第五版「新型冠狀病毒感染臨床處置...

強化防疫 華航：明起櫃檯設壓克力板

新冠肺炎持續擴散，華航表示，強化第一線員工防疫作業，4月1日起國內各地營業櫃台將陸續架設透明壓克力防護隔板，大幅減少近距...

2年18條命！移工團體批勞部間接殺人 要求「廠住分離」

日前台中大肚工廠大火，造成3名受困宿舍的越籍移工葬生火海，台灣移工聯盟今赴勞動部抗議，指從2017年桃園矽卡大火、201...

滑嫩香甜肉汁滿滿！台北十大網友熱議壽喜燒

串燒、丼飯跟生魚片，日式美食百百種，你最喜歡什麼呢？說到日式料理，大家一定不會忘記那香甜的醬汁，只要將肉片輕輕涮幾下，再沾上撒上七味粉的蛋液，滑嫩的口感好吃到要讓人飛上天的壽、喜、燒！

廚藝白痴也不怕餓死！居家防疫必備懶人料理 不出門也能有小確幸

防疫期間，大家都開始減少自己的外出行為，日子還是要繼續過下去，該吃的仍然要繼續吃，不過不出門能夠吃到什麼好吃的呢？其實只要先準備好一些懶人料理，就能在家吃一頓好的！究竟有哪些終極懶人料理是連料理白癡都不怕會餓死，又能享受美味的呢？現在就和我們一起來看看吧！

4月連假兒童最大 花10元可暢遊義大遊樂世界

4月連續假期將屆，兒童最吃香，4月4日當天，12歲以下兒童想到高雄澄清湖遊玩，憑健保卡就能免費入園。高雄義大遊樂世界也祭...

每日彈吉他5小時手受傷！ 蕭敬騰：珍惜現在還有激情的時候

世上唯一公平之物是時間，誰都不例外的擁有24小時。蕭敬騰說：「應該要40小時的。」惋惜的語氣是你如果真是掌管時間的人或神吧，他會想跟你好好聊一聊。真正的問題是，如果你被說動了然後給他40小時，他會意猶未盡的問你，那45小時如何？

台大雲林醫院引進紳漢機器手臂系統 手術輔助突破100例

台大醫院雲林分院去年7月起引進紳漢機器手臂系統，目前手術輔助突破100例，其中3例更為世界首例；紳漢機器手臂系統傷口小、...

熱門新聞

口罩為何兩週買9片而不是10片？ 網曝關鍵原因

郵局年薪快破百萬打趴科技業？ 他曝悲慘現況：玻璃心都碎了

開放寄口罩給國外家人 經濟部提醒四程序

住房率跌破2成！神旺大飯店4月30日停止住宿服務

她用全聯食材自製超夯「400次咖啡」 網驚呼：超像外面賣的

網路買口罩進化版 4月9日起超商領貨就可續訂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。