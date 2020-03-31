2年18條命！移工團體批勞部間接殺人 要求「廠住分離」

日前台中大肚工廠大火，造成3名受困宿舍的越籍移工葬生火海，台灣移工聯盟今赴勞動部抗議，指從2017年桃園矽卡大火、2018年桃園敬鵬工廠大火等，至今2年4個月以來，已有11名移工、6名消防員、1名台籍勞工死亡，痛批勞動部「間接殺人」，要求積極實施「廠住分離」，才能保障移工居住安全。

台灣移工聯盟指出，全台目前超過45萬名的製造業移工，許多工廠為節省成本，便宜行事地將移工宿舍設置在工廠上方或旁邊，廠住不分的情況下，等於將移工生命曝露在極高風險之中，然而30多年來，勞動部對移工宿舍的規範只有「生活照顧服務計畫書」。

台灣移工聯盟成員許惟棟解釋，勞動部的「生活照顧服務計畫書」是對宿舍環境做簡易規範，例如走道寬度、飲用水、伙食等，下面工廠若起火，樓上宿舍裡的移工逃得了嗎？生活照顧計畫書解決不了移工居住安全問題。此外，勞動部的高風險工廠專案調查，不合格率高達8成，他強調，工廠跟宿舍必須分離，才能根本根絕危險。

移工聯盟更批勞動部去年3月雖拋出生活計畫書修正草案，將宿舍不得設置工廠場所改為雇主報備制，此舉等同大開倒車，放寬過去禁止事項。

勞動部回應，關於廠區用途及住宿安全等事項，勞動部已邀集建管及消防相關單位開會討論，因涉及不同部會的法令規定，已於會後函請經濟部、消防署及營建署評估，但根據經濟部回復，按現行法規工業區得設置單身宿舍。

勞動部說，為保障移工住宿安全，勞動部已擬「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」修正草案，規劃採風險分級方式處理，由雇主辦理入國通報時主動聲明工廠內是否有危險性因子，雇主也應聲明是否依建築暨消防法規辦理公安及消防檢修申報，如未依規定辦理申報，將移請建管及消防主管機關依法核處，修正草案預計在6月底前完成法制程序。