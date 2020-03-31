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4月連假兒童最大 花10元可暢遊義大遊樂世界
4月連續假期將屆，兒童最吃香，4月4日當天，12歲以下兒童想到高雄澄清湖遊玩，憑健保卡就能免費入園。高雄義大遊樂世界也祭出優惠，整個4月不限平日或假日，12歲以下兒童搭一名買全票入園的 大人，只要花10塊錢，就到入園狂嗨。
新冠肺炎疫情還在延燒，許多公共場館都暫時關閉無法使用，讓不少人快「悶」壞了。隨著清明連假到來，安排到郊外走走，曬曬太陽，享受新鮮空氣，另種選擇。
高雄近郊的澄清湖風景區，占地375公頃，花木扶疏，又有湖光水色，是闔家踏青理想的地點。台灣自來水公司第七區管理處4月4日也推出兒童免費入園活動，12歲以下兒童當天憑健保卡就能免費入內。
台水公司第七區處長武經文表示，澄清湖是都市之肺，綠草如茵，適合親子共遊，園內亦有螢光奇緣祕境及海洋奇珍園，大家就近就能觀察螢火蟲及奇異海洋生物。
高雄義大遊樂世界今年連續假期，也邀兒童作客。12歲以下兒童搭配一名買全票入園的大人，只要花10塊錢就能把樂園玩透透。
義大世界表示，樂園內設有全球唯一的U型滑板「極限挑戰」設施，及高速俯衝式噴水遊樂設施「飛越愛情海」，到特洛伊城堡戶外頂樓則可搭熱氣球般的「旋轉森巴」及刺激又好玩的「旋轉飛車」，或體驗刺激離心力的「旋轉流星」。
義大世界購物廣場4月2日下午2點則提供「小小公主耐心養成班」立體貼畫DIY手作材料包，憑當日發票即可兌換一組，限量20組。4月4日及5日下午2點在C區2樓挖沙咪櫃位前及B區B1羅馬天幕，將舉辦「魔法氣球秀」，憑當日發票，還可以兌換造型氣球。
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